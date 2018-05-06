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06 Mayıs 2018 12:03

Türkiye Şampiyonasında ALKÜ’ye 3 kupa

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sporcuları Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası’nda üç kupa kazandı.

Türkiye Şampiyonasında ALKÜ’ye 3 kupa

06 Mayıs 2018 12:03


Alanya ilçesi’nde geçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası’nda üç kupayı ALKÜ’ye kazandıran sporcular, Antrenör Mehmet Arzık, ALKÜ Spor Faaliyetleri Kulüpler Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Okutmuş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuray Satılmış ile beraber kupalarını Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na takdim ettiler. 23 Üniversiteden 268 erkek, 187 kadın sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Şampiyonada Kadınlar branşında Türkiye 2’inciliği Kupası, Türkiye’nin En İyi Takımı Kupası ve Geleneksel Wai Kru (Savaş Dansı) branşında En İyi Takım Kupası ile toplamda üç kupayı ALKÜ’ye kazandıran sporcuları tebrik eden Pınarbaşı, “Kazanılan her başarı bizleri mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Bundan önceki yıllarda da öğrencilerimiz yine Mehmet Hoca’nın antrenörlüğünde bizleri gururlandırmıştı. Ama bu yıl geçen yıla göre daha büyük başarı gösterdiler. Eminim bu başarıları ileriki yıllarda da artarak devam edecektir. Biz ALKÜ olarak öğrencilerimizin hep yanındayız” dedi.


Yapımı bitmek üzere olan kampüsteki kapalı spor salonu hakkında da fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Pınarbaşı, “Bu salon sadece Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz tarafından değil, diğer fakülte ve meslek yüksekokullarında bulunan öğrencilerimizin spor faaliyetleri ve antrenmanlarını yapabilecekleri ve akademik- idari personelimiz tarafından da kullanılabilecek bir spor salonu olacak” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Rektör Pınarbaşı Antrenör Mehmet Arzık’a katkılarından ve başarılarından dolayı “Alaaddin Keykubat Mührü” hediye etti.




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