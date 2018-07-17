Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında Antalya’dan 2 Firma

İSO tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Yılı Raporu” açıklandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya’dan Ankutsan ve Ekiciler Süt firmalarının yer aldığını kaydetti.

Antalya’dan, ATSO üyesi Ankutsan ve Ekiciler Süt firmalarının en büyük ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldığını ifade eden ATSO Başkanı Çetin, Antalya’nın, 2017 yılı rakamlarına göre ilk 500’deki 5 firmayla birlikte, en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında 7 temsilcisi ile yer aldığını belirtti. Çetin, “Rapor sonuçlarına baktığımızda genel sıralamada “Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.“ firmasının 2016 yılında 220. iken 2017 yılında 5., Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” firmasının 2016 yılında 66. iken 2017 yılında 165. sırada yer aldıklarını görüyoruz. İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan iki firmalarımızın 2017 yılındaki üretimden satışlar toplamı 545,8 milyon TL olup, Ankutsan 308,1 milyon TL, Ekiciler Süt 237,7 milyon TL üretimden satış elde etmişlerdir. Bu rakamlara göre TL bazında üretimden satış rakamlarında Ankutsan bir önceki yıla göre yüzde 84, Ekiciler ise yüzde 11 artış kaydetmişlerdir” dedi.

“Bizleri gururlandırmışlardır”

Firmaların “İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasına girerek Antalya’nın güçlü yönünü ortaya koyduğuna dikkat çeken Çetin, “Bizleri gururlandırmışlardır. Diğer taraftan Batı Akdeniz Bölgesi’ni temsilen Isparta’dan Göltaş Çimento ve ORMA Orman Mahsulleri ile Bucak’tan As Ado Hazır Beton da en büyük ikinci 500 sanayi firması arasında yer almışlardır.”