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05 Haziran 2018 11:23

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama gemisi Akdeniz’de

Kocaeli’de hazırlıkları tamamlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih’, Antalya Limanı’na demirledi.

Türkiye’nin doğalgaz ve petrol arama gemisi Akdeniz’de

05 Haziran 2018 11:23


Yaklaşık 5 gün önce İzmit Körfezi’nden, Akdeniz’de yapılacak derin sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih’ Antalya’ya ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapacağı derin sondaj için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı.


Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı’ndan hareket ederek Kocaeli’ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı. Antalya açıklarına demir atan ve ’Deepsea Metro-2’ olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.




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