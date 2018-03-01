Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünde kuralar çekildi

Türkiye’nin alan ve inşaat olarak en büyük kentsel dönüşüm projesinde 5 bin 73 hak sahibin kuralarının çekimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzdiham olmaması nedeniyle 4 grup halinde salona alınan hak sahiplerinin önce ismi okundu ve ardından noter eşliğinde kuraları çekildi.

Törende konuşan Başkan Türel, 30 senelik hayalin gerçek olduğunu belirterek, uzun yolculuğun ardından mutlu sona yaklaştıklarını kaydetti.

Kuraların tamamlanmasıyla, hangi blokta, hangi dairede kimlerin oturacağının belli olacağını ifade eden Türel, "Bölgeler ve bloklar belliydi, firmayla şerefiyeler sınıflandırıldı. Torbalara göre kura çekimi yapılıyor. 4 günde kura çekimini tamamlayacağız" dedi.

"100’ün üzerinde ülkeden talep var"

"Sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz" diyen Türel, "Senelerce size hep tapu, imar vaadi verildi, bir arpa boyu yol alınmadı. Mutlu yuvalarınıza artık kavuşuyorsunuz. Türkiye’nin en büyük kentse dönüşüm projesinde hak sahipleri için kura çekme töreni yapıyoruz. Sadece Türkiye’nin değil 100’ün üzerinde ülkeden vatandaşımızın, yabancılarında projeye ilgisi olduğunu görüyoruz. ’Adeta Kepezaltı santral uçacak demiştik’ bu projeyle uçmaya başladı. 3 bin 200’ün üzerindeki hak sahibimiz, elde ettikler, haklara göre yaklaşık 5 bin daire tercihinde bulundular. İmzaladığımız sözleşme sayısı 3 bin 241, yüzde 99.26’sı hak sahipleri imza attı. 2 bin 811 kişiye kira yardımı yaptık" dedi.

"Alt yapısı tamamlandı"

Bölgede yapılan yıkım işleri hakkında da bilgiler veren Türel, "3 bin 417 ev, bin 285 baraka, 129 subasman yıkıldı. 5 bin 115 metre kanalizasyon, 8 bin 77 metre yağmur suyu, içme suyu 5 bin 982 metre olmak üzere tamamlandı. Alt yapı bitirildi. Geri dönüşümde 165 bin 254 ton hafriyat çıktı. Bölgede 11 okulumuz ocak, 3 adet sağlık ocağı bir pazar yeri, 2 muhtarlık binası, 265 bin metrekare yeşil alan, yüzde 30 arttırıldı. Toplamda 5 bin 73 adet daire hak sahiplerine dağıtılıyor. İnşaata başlanan 6 parselde sizler yeni gelecek komşularınızla bu 6 parselde 93 blok var, 67’sinin temeli başladı. İnşaatlar süratle yükselecek" diye konuştu.

"Eskisinden çok daha güzel olacak"

Hak sahiplerine 2019’un ocak ayında tapuları teslim edeceklerini vurgulayan Vali Türel, "Özlediğiniz tapularınız sizlere dağıtılacak. Biz bir şey söylüyoruz, bizim işimiz gücümüz hizmet. Sizin için çalışıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Türkiye güzel Antalya çok güzel, Kepezaltı, Santral eskisinden çok daha güzel olacak" diye konuştu.

"Hak sahipleri mutlu"

Kura çekimi sonucu 5B’de 46 numaralı dairenin sahibi olan Veli Yanık, en mutlu günlerinden biri olduğunu ve yıllardır bekledikleri emeklerinin sonucunu aldıklarını kaydetti.

Hak sahiplerinden Arife İşlek, müstakil evden, değeri yüksek, kaliteli bir daireye kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.