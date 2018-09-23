Türkiye'nin en büyük labirent parkuru Teneffüs Park'ta

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park'ta Türkiye'nin en büyük labirent parkuru oluşturuldu.

Yenilenen yüzüyle çocuklara yepyeni eğlenceler sunan Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ta Türkiye'nin en büyük labirent parkuru oluşturuldu. Muratpaşa Belediyesi ve şirketi Falez AŞ tarafından Kasım 2016'da kapılarını açan ve yaklaşık 2 aylık bir yenilenme sürecini tamamlayan Teneffüs Park'a yeni eklenen oyun grupların biri olan labirent parkuru 304 metrekare alanı kaplıyor.

Falez AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Yılmaz, Teneffüs Park'ın Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, çocuklara sınırsız eğlence ve oyunla birlikte onların merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olduğunu söyledi. Yenilenme çalışmalarını bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, labirent parkurunun da bu çalışmanın önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Parkın yenilenmesi sürecinde Akdeniz Üniversitesi'nden akademisyenler, çocuk gelişim uzmanları ve eğitimcilerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, “Labirent parkuruyla, çocuklarımızın iletişim, problem çözme, takım çalışması, güven oluşturma, zaman yönetimi, takım stratejisi, ortak hedef oluşturma gibi yönlerini niteliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Parkur, aynı zamanda formül avı gibi matematik problemlerini çözerek ilerleyebilecekleri, 4 ve 8 kişilik takımlara ayrılarak oynayabilecekleri güven oyunu gibi farklı şekillerde tamamlanmaya uygun olarak tasarlandı.”