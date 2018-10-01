Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar

Türkiye'nin 2018 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Eylül ayında ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artışla, 14,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Her ay farklı bir ilde açıklanan ihracat rakamları, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ev sahipliğinde Antalya'da bir otelde açıklandı. Toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Antalya ve Türkiye'nin ihracat rakamlarını açıkladı.

Antalya'nın geçtiğimiz sene ihracatını yüzde 21,4 artırarak, Türkiye ortalaması üzerinde büyük bir başarı yakaladığını belirten Gülle, kentin 1,2 milyar dolarlık ihracatıyla en çok ihracat gerçekleştiren 16 ilden biri olduğunu söyledi. TİM Başkanı Gülle, "2018 yılında da güçlü ihracat performansını sürdüren ilimiz, Ağustos ayında da yaklaşık ihracatını yüzde 10 arttırdı. 10 sene önce Antalya'da 683 ihracatçımız varken, 2017 yılında bu rakam bin 362'ye yükseldi. İnanıyorum ki Antalya, rekorlar yılı ilan ettiğimiz bu yıl da 1,8 milyar doların üstüne çıkarak ihracatın da kendi rekorunu kırmış olacak. Antalya ilimizin ihracat yapısına bakıldığında turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerimiz en ön sırada yer alıyor. Bunun ardından en çok ihracat yaptığımız sektörlerin yaş meyve sebze, madencilik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri olduğunu görüyoruz. 153 ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin serası, Almanya'nın en çok ihracat yaptığı 3 ülke Almanya, Çin ve İran. Rusya'ya ilişkilerimizin normalleşmesiyle birlikte 2017'de ilimizin Rusya'ya olan ihracatında yüzde 77'lik bir artış oldu. Bu noktada ilimizin bilhassa yaş meyve sebze ithalatını arttıran körfez ülkelerinde de çok daha fazla ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyorum. 3 ay önce hizmet ihracatçıları birliğini gördüm. Antalya yöresi bizim için büyük önem sağlıyor” dedi.

"Yıl sonunda da hedef olan 170 milyar doları geride bırakacağız”

2018 yılını rekorlar yılı ilan ettiklerinin altını çizen Gülle, her ay rekor ihracat açıklayacaklarını vurguladı. Gülle, "Yıl sonunda da hedef olan 170 milyar doları geride bırakacağız. Bu beklentilerimizin büyük ölçüde doğru olduğunu görmüş olduk. Ülkemizde oynan oyunlara rağmen rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artışla, 14,5 milyar dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında ihracatımız yüzde 7 artışla 123,1 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 7, 6 artarak 165 milyar dolar oldu. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 88'e yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek ikinci oranı oldu. Eylül ayında miktar bazında ihracatımız yüzde 31. 1 artarak, 10.4 milyon ton oldu. Bu Eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ay olarak tarihe geçti" diye konuştu.

"2,6 milyar dolarla otomotiv sektörümüz yaptı”

Miktar bazındaki en büyük artışın 1 milyon tonla çelik sektöründe gerçekleştiğini dile getiren TİM Başkanı Gülle, "Çelik sektörünü 380 bin tonluk artışla madencilik, 360 bin ton artışla ile çimento sektörleri izledi. Miktar bazındaki 2,6 milyon tonluk artışın yüzde 65'i bu sektörler sayesinde gerçekleşti. Sektörler bazında ise Eylül ayında en fazla ihracat 2,6 milyar dolarla otomotiv sektörümüz yaptı. Bu sektörümüzün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.3 arttı. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörlerimiz yüzde 154 artışla mücevher, yüzde 95 artışla çelik, yüzde 65 artışa kuru meyve sektörleri oldu. Çelik ihracatçılarımız ABD'nin korumacı tavırlarına rağmen Pazar çeşitliliğin arttırdı. İhracat pazarlarına baktığımızda; Eylül ayında 172 bölge ve ülke ihracatın arttığını görüyoruz. İhracatımız ilk sırada 1.4 milyar ile Almanya bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"ABD'ye ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi”

Gülle, "En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeden, Almanya'ya ihracatımız yüzde 16.1, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 39.1, İtalya'ya ihracatımız yüzde 28.7, Irak'a ihracatımız yüzde 10.7, İspanya'ya ihracatımız ise yüzde 34 arttı. Ülke grubu bazında ihracaatlarımız şöyle şekillendi; ABD'ye ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi" şeklinde konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Eylül ayı ihracat rakamlarının Antalya'da açıklanmasından memnun olduğunu vurgulayarak, ülkenin ihracata dayanarak büyüyen bir ekonomik yapısı olduğuna dikkat çekti. Karaloğlu, "İhracat bu ülke için alışveriş ticaret değil, aynı zamanda kalkınma ve toplumun refahı ve hedefimiz olan büyük Türkiye'ye ulaşmakta aracımız. İhracat yapmak için ülke ülke dolaşan Türkiye'de üretme malını satma gayreti olan iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Antalya geçen sene 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller ligine girdi. Bu yeterli mi? Hayır bu Antalya için komik bir rakam. Antalya bir turizm şehri. Son dönemde turizmci dostlarımız da TİM'in çatısı altına girdi. Turizm rakamları da ihracat rakamlar olarak kabul edildiğinde Antalya'nın ülkeye sunduğu katkı belli olacak. Antalya önemli tarım, turizm, ticaret merkezi. Biz ‘3 T' diyoruz. Şimdi Antalya buna bir T daha koyma çabasında. Bir de teknolojiyi ekleyeceğiz. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız var. Bunu yaparsak Antalya, Türkiye'yi hedeflerine taşıyan il olacaktır” dedi.

"Ticaret erbabını ihracat ailemize davet etmek”

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar da katılımcılara BAİB çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Son dönemde uluslararası ekonomide görülen tüm sıkıntılara rağmen ülkemiz gelişmeye devam ediyor. Hedefimiz dış ticarete açılmamış ticaret erbabını ihracat ailemize davet etmek” diye konuştu.

Sektör ve Pazar çeşitliliğini arttırmak adına çalışmalara artarak devam ettiklerini kaydeden Başkan Bahar, "Yıl boyunca firmaların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim merkezleri kurduk. Bölgemiz ihracatı adına orta, kısa ve uzun vade olarak planladık. Maddi hiçbir devlet desteği sağlanmadan gerçekleşecek projeler var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bölge ihracatına önemli katkılar sağlayacak projelerin lansmanı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.