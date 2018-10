Türkiye'nin gençleri Antalya'da buluştu

25-27 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek sempozyumda 23 ilden 126 katılımcı Antalya ve değerlerini konuşacak.

"Işığın Şiiri Antalya" başlıklı "Ulusal Antalya Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu" Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Antalya'ya dair bildirilerini sunacakları sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile Rektör Yardımcılar, Dekanlar, akademisyenler ve 23 farklı ilden 126 öğrenci katıldı.

“Lise öğrencilerinin bildiri sunacak olması önemli”

Bir kültür şehri niteliği taşıyan Antalya'nın Sosyal Bilimler alanındaki görünümlerinin değerlendirileceği sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz, ağırlıklı olarak lise öğrencilerinin bildiri sunacak olmasının kendisini etkilediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Antalya'nın turizm alanından dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğuna vurgu yapan Küçükyılmaz, Antalya'yı bu niteliğe kavuşturan özelliklerin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirtti. Küçükyılmaz, Antalya'nın tarihi, kültürü, medeniyeti, geleneği ve maneviyatıyla sempozyuma konu olmasının son derece sevindirici olduğunun altını çizdi.

Karaloğlu sempozyumun önemini vurguladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'nin gençlerini Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vali Karaloğlu sempozyumun önemini, “Bugün Adalet Bakanımız şehrimizde. Ben Valiyim. Bakan Bey'e eşlik etmem lazım. Adli Tıp ile ilgili çok önemli ulusal bir kongre var. Orada olmam gerekirdi ancak Sayın Bakanımıza ‘Bugün Türkiye'nin gençleri Antalya'yı konuşacak ne emredersiniz' dedim. Bakan Bey ‘Sayın Valim Antalya konuşulur da Antalya Valisi orada olmaz mı lütfen siz gençlerle beraber olun” sözleriyle dile getirdi.

Beşiktaş, “Başarının eğitimden geçtiğini farkındayız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ruhi Beşiktaş da bir turizm kenti olan Antalya'da son dönemde kültürde, sanatta, sporda, bilimde ve eğitimde çok önemli adımlar atıldığını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de eğitime katkı koymak adına önemli çalışmalara imza attığının altını çizen Beşiktaş, “Biz büyükşehir belediyesi olarak başarmanın eğitimden geçtiğinin farkındayız. Bu nedenle öğrencilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru yönlendirmeli ve eğitim imkânı sağlamalıyız ki başarıya ulaşmada zorluk yaşamasınlar. Tüm çabamız onların her anlamda hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu yüzden her projemizde, her hizmetimizde önce çocuk, genç, engelli, yaşlı vatandaşlarımız diyoruz” diye konuştu.

Sempozyum açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin bildiri sunumları ile devam etti. Sempozyum boyunca öğrenciler Antalya ve Beşeri Bilimler başlığı altında 24 farklı konuda bildiri sunacak.