İSO’nun her yıl geleneksel olarak yayınladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Yılı Raporu” nda ATSO üyesi Ankutsan ve Ekiciler Süt firmalarının Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alarak gurur kaynaı olduklarını söyleyen Başkan Çetin " Böylece Antalya, 2017 yılı rakamlarına göre ilk 500’deki 5 firmamızla birlikte, en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında 7 temsilcisi ile yer almıştır. Rapor sonuçlarına baktığımızda genel sıralamada “Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.“ firmasının 2016 yılında 220. iken 2017 yılında 5., Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” firmasının 2016 yılında 66. iken 2017 yılında 165. sırada yer aldıklarını görüyoruz." dedi.

İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan iki firmaların 2017 yılındaki üretimden satışlar toplamının 545,8 milyon TL olup, Ankutsan 308,1 milyon TL, EKİCİLER Süt 237,7 milyon TL üretimden satış elde ettiklerini kaydeden Çetin " Bu rakamlara göre TL bazında üretimden satış rakamlarında Ankutsan bir önceki yıla göre yüzde 84, Ekiciler ise yüzde 11 artış kaydetmişlerdir. Odamız üyesi Ankutsan ve Ekiciler Süt firmalarımız, “İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasına girerek Antalya’mızın güçlü yönünü ortaya koymuş, bizleri gururlandırmışlardır. Diğer taraftan Batı Akdeniz Bölgesi’ni temsilen Isparta’dan Göltaş Çimento ve ORMA Orman Mahsulleri ile Bucak’tan As ADO Hazır Beton da en büyük ikinci 500 sanayi firması arasında yer almışlardır. Bu gurur tablosunda yer alan firmaları tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda Bölgemizden daha fazla firmamızın en büyükler arasında yer almasını diliyorum. " diye konuştu.