Türkiye’nin ilk buğday hasatı Antalya’da başladı

Havaların mevsim normallerinin üzerinde olması, buğday hasatını 20 gün öne çekti. Normal şartlarda Haziran ayında başlaması gereken hasat bu yıl Mayıs ayı başlarında start aldı.

Antalya’da tarımın önemli merkezleri arasında sayılan Aksu ve Serik İlçelerinde bu yılın ilk buğday hasatları yapılmaya başlandı. Hava sıcaklığının normal değerlerinden yüksek seyrettiği Antalya’da bu yıl buğday hasadı erken yapıldı. Normal şartlarda daha önce Haziran başlarında yapılan buğday hasatı sıcak hava sebebiyle bu yıl 20-25 gün öne alınarak Mayıs ayının başlarında yapılmaya başlandı. Bu yıl buğday eken çiftçiler ise rekolteden ve kaliteden oldukça memnun. Buğday hasatını yapan çiftçiler bir an önce sıcak havalardan yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara kaçmak istiyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRKLİK) Genel Müdürü Hasan Yıldız, “Bu yıl hasat geçen yıla oranla 25 gün önce gerçekleşti. ANTBİRLİK olarak bunun çalışmasını önceden başlattık. Öncelikli olarak çiftçimizin kazanmasını sağlamak istiyoruz. Kar yapmayı düşünmedik. Çiftçimizden direkt ürünü arazide satın alarak dışarıya sattık. 2017’de uyguladığımız fiyat politikası buğday piyasasına bir denge getirdi. Bu yıl Türkiye’de buğdayda fiyatı ANTBİRLİK olarak biz verdik. Bu yıl 1 kilogram buğdayın fiyatını 1 lira 10 kuruş olarak açıkladık. Şu ana kadar çiftçimizin çok memnun olduğunu gördük” dedi.