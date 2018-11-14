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Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi şekilleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Işıklar’daki yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi şekilleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Işıklar'daki yıkılan stadyum alanı yerinde yapımına devam ettiği Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi şekilleniyor. Peyzaj çalışmaları süren Millet Bahçesi'nde ağaç dikimine başlandı.


Işıklar'daki eski stadyum Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez bir yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Başkan Menderes Türel, eski stadyum alanının, Kent Müzesi ile birlikte Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi olacağını müjdelemişti. Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile bütünleşik olacak Millet Bahçesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.



Mevcut ağaçlar korunacak yenileri dikilecek


Proje kapsamında peyzaj çalışmaları için ağaç dikimine başlandı. Dikilen 18 hurma ağacının yanı sıra, mevcut ağaçlar da korunarak, yeni ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Sulama altyapısının tamamlanmasıyla çim döşeme işlemine geçilecek. Yürüyüş yollarının inşaatında sona gelinirken, taş döşeme işlemleri ise sürüyor. Yer altında planlanan 3 katlı otoparkın inşaatı tamamlanmıştı. Eski stadyumun yıkılan efsane açık tribünü proje içinde mimari bir hatırlatma ve nostalji olarak yeniden inşa edildi.



Türkiye'nin ilk millet bahçesi


Tadilatı süren Kapalı Spor Salonu ise Kent Müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediyesi Binası Belediye Müzesi olarak hizmet verecek. Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Yıkılan stadyum alanı, Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile birlikte Türkiye'nin ilk Millet Bahçesi'ne dönüşecek. Meydanı, parkları, sosyal ve kültürel alanları ile Antalya, yemyeşil bir yaşam alanına kavuşacak.

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