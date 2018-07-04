Türkiye’nin ilk mola evleri hizmete başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ailelerinden gelen talepler doğrultusunda projelendirdiği mola evlerinde aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personel kadrosuna emanet ederek özel işlerini hallederken, çocuklar da rehabilitasyon hizmeti alıyor.

Bir gün önceden randevu alınıyor

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde bulunan mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler bir gün önceden randevu almak suretiyle engelli yakınını mola evine bırakıyor. Engelli vatandaşlara yönelik oluşturulan mola evlerinde engelli bireyler uzman ekipler tarafından bakılıyor. Fatura ödeme, pazar alışverişi, hastane ihtiyaçları, adliye gibi kamu kurumlarında herhangi bir işi olan hatta kendine kısa bir mola vermek isteyen engelli aileleri haftada 2 gün mola evi hizmetinden yararlanabiliyor.