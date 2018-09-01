Türkiye’nin ilk opera ve bale festivali 25. kez kapılarını açıyor

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin programı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici’nin katılımıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.

"Sanat içinde çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Birol Ekici, belediye olarak sadece yol, su ve alt yapı yapmadıklarının altını çizerek, aynı zamanda Antalya’nın, turizmin yanında kültür ve sanatın da başkenti olması için çalıştıklarını kaydetti.

Bu alanda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatlarıyla önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Ekici, bu etkinliği Antalya’da düzenleyen Devlet Opera ve Balesine teşekkür etti.

"Kültür ve turizm iç içedir"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin ise çeyrek asırdır Türkiye ile Antalya ile özdeşleşen çok önemli bir festival olduğunu vurguladı. Festivalden yurt dışında da büyük bir saygıyla bahsedildiğine değinen Karahan, "Dünyanın her yerinde kültür ve turizm aslında iç içedir. Birbirinden bağımsız değerlendirilmiyor. Festivaller o bölgenin ciddi anlamda kalkınmasına yardımcı oluyor. Turizm için gelenler opera ve baleye destek veriyor. Bu senede festivalimizin 25. yılına çok yakışır şekilde muazzam bir program hazırladık" dedi.

"Turandot ile başlıyor"

Festivalin 4 Eylül günü Pucci’nin en sevilen operası ‘Turandot’ ile başlayacağını ifade eden Karahan, "Turandot, ilk prömiyerini yıllar önce Ankara’da yapmıştı. Biz bunu yeniden canlandırıyoruz. Aspendos’un da doğal akustiği ve güzelliğiyle mistik yapısıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. 4 Eylül günü ben de sahnede olacağım. 10 Eylül’de ’Zorba’ sahnede olacak. Son yıllarda başarı kazanan eserlerimizden biridir. Ankara’da kapalı gişe oynuyoruz. En büyük sürpriz 13 Eylül Perşembe günü Bolşoy Balesi’ni ağırlıyoruz. Dünya bale tarihin en önemli ikonlarından biridir. 18 Eylül’de ‘Aida’ operamız ile festival sona erecek" diye konuştu.

"Ücretsiz ulaşım"

Çok özel eserlerin izleyiciyle buluşacağını kaydeden Murat Karahan, turistlerden ciddi bir kalabalık olduğunu ve Aspendos’un yeniden eski kalabalık günlerine geri döneceğine dikkat çekti.

Karahan, Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Aspendos’a gidiş ve dönüş olmak üzere ücretsiz otobüs seferlerinin olduğunu kaydetti.

Murat Karahan, festivallerin marka değerinin artması için mutlaka bölgedeki turizm firmalarının destek vermesini sözlerine ekledi.