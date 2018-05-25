Türkiye’nin Maldivleri’nde festival tartışması

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde düzenlenmesi planlanan gençlik festivaline 25 bin kişinin katılması bekleniyor. Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan göl kıyısındaki alanda binlerce çadırın kurulacağı duyurulan festivale Teoman, Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Yeni Türkü ve Manuş Baba gibi ünlü şarkıcı ve grupların katılacağı açıklandı. ‘Çadırını Kur, Özgürlüğü Yakala’ sloganıyla duyurulan festivalin bilet satışları aylardır sürüyor.

Ancak bembeyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla gerçek bir yeryüzü cennetini andıran Salda Gölü’nün bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını düşünenler festivale tepki gösteriyor. Festivalin destekçilerinden biri olan Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek ise ilçenin tanıtımının amaçlandığını savunuyor. Üç gün sürmesi beklenen festivalin esnaf için de gelir kapısı olacağını savunan Özbek, "Ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

Vatandaş tepkisi

Adının açıklanmasını istemeyen Yeşilovalı bir vatandaş, geçtiğimiz yıl yine aynı alanda düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı elektronik müzik festivalinin ardında bırakılan çöplerin temizlenmesinin bir hafta sürdüğünü anımsatarak şöyle konuştu:

"Salda Gölü doğal sit alanı olarak koruma altına alınmış, oldukça hassas ekolojik dengelerin bir araya gelmesiyle oluşan benzersiz bir doğal miras. Bu tür kalabalık katılımlı etkinliklerin göle zarar vereceğini düşünüyorum. Ayrıca bunca kalabalık bir grubu kaldırmaya yer de uygun değil. Araçların bile alana sığma ihtimali yok. Sadece göl kıyısındaki belediyenin işlettiği tesiste biraz boşluk var bunun dışındaki alanlar ağaçlarla kaplı. Araçlar gelecek, çadırlar kurulacak ve kirlilikle ortaya korkunç bir manzara çıkacak. Geçen yıl da Salda Gölü kıyısında bir elektronik müzik festivali düzenlendi. Yaklaşık bin kişilik bir katılım olmuştu. Elektronik müzik festivalinde üç gün boyunca sabaha kadar müzik yayını yapıldı. Çok yüksek sesli olunca vatandaşlar da bundan rahatsız oldu. Festivalde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı iddia edildi. Bu nedenle valiliğe yapılan şikayetlerin ardından organizasyonu yapan kişiler üçüncü gün ortalıktan kayboldu. Etkinliğe katılan bin kişinin ardından bıraktığı pisliği temizlemek bir hafta sürdü" dedi.

"Esnafa kazanç sağlayacak"

Tartışmalara neden olan festivalin ilçenin tanıtımı konusunda katkı sağlayacağını dile getiren Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek ise festivalin ayrıca ilçe esnafına da önemli bir kazanç sağlayacağını savunarak şunları söyledi:

"İlçemizi turizm beldesi yaptık. Türkiye ve dünyada tanınmaya başladı. İnşallah bunu daha da devam ettireceğim. Ben bundan önce ilçemizin tanıtılması için televizyon kanallarına para ödüyordum. Salda Gölü’nü tanıtan birkaç dakikalık videolar, röportajlar var. Önceden büyük televizyonlarda bunların yayınlanması için bizden 2-3 bin lira para talep ediyorlardı. Şimdi biz onlardan para alıyoruz. Mesela bir otomobil markasının Salda Gölü kıyısında çekilen reklamı için bize para ödediler. Ben belediye başkanı olduğum müddetçe hiç kimse buranın betonlaşmasını sağlayamaz. Çünkü sadece belediyeye tapulu olan yerleri 2. derece sit alanı ilan ettirdik. Sadece buralarda turizme yönelik yatırımlar yapılabilecek."

"25 bin kişi katılacak, ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum"

Salda Gölü’nün kirlenmesine kesinlikle karşı olduğunu dile getiren Özbek, göl kıyısındaki kimi tesislerin kanalizasyon sorunlarını çözdüklerini belirterek, eleştiri konusu olan festivalle ilgili "Festivale yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor. Ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Eleştiriler mutlaka olacak. Yaptığımız her şeyi eleştiriyorlar. Ne kadar iyi yaparsak yapalım mutlaka karşı çıkan olacak. Bana göre festival göle bir zarar vermeyecek, ilçemize ve esnafımıza kazanç sağlayacak" görüşünü dile getirdi.

"Organizasyon şirketi kar ederse pay alacağız"

Festival organizasyonunun gerçekleştirileceği alan için belediyeye 100 bin lira kira ödeneceği iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Belediye Başkanı Özbek, "Biz belediye olarak organizasyonu yapanlardan bir para almadık. Sadece ilçemizin tanıtımı olacak, esnafımız kazanacak. Bir de organizasyon şirketi kar elde ederse kar payı alacağız. Daha onun da pazarlığını yapmadık. Bizim için amaç ilçemizin tanıtılmasıydı" diye konuştu.

"Amacımız gelirin yanında Salda’nın tanıtımı ve eksiklerini giderebilmek"

Salda Gençlik Festivaliyle ilgili oluşan endişeler hakkında görüşlerini dile getiren Denizli merkezli THEF Organizasyon Halka İlişkiler Sorumlusu Hande Yağınlı, etkinlik yapılması planlanan alanın sit alanı kapsamında olmadığını savunarak şunları dile getirdi:

"Bizim alanımız, içinde restoranı, çadırlı kamp alanı ve bungalov evleri olan halk plajı. Biz ekip olarak yıllardır Salda’ya gidip geliyoruz. Belediye Başkanımız Nuri Özbek ve belediye personeliyle aramız çok iyi. Bize kendileri Salda’nın tanıtımı için bir şey yapılmasını istedi. Bu alanda sadece bir kadın bir de erkek tuvaleti vardı. Biz o alanın tüm alt yapısını hazırlıyoruz, tuvalet ve duş (seyyar) imkanlarını sağlayacağız. Ayrıca Salda Fest hatıra ormanı kuracağız, 5 bin tane ağaç dikme projemiz var. Biz 16 tane sanatçı getirerek insanların üç gün boyunca daha güzel vakit geçirmesini, üstüne de Salda Gölü’nün tanıtımını sağlamayı amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle de hem ilçe halkına hem de ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. İki tane okula bilgisayar ve projeksiyon desteği veriyoruz. Bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bizim amacımız bir konser yapıp gelir elde etmek ama Salda’nın tanıtımı ve eksiklerini giderebilmek. Bizim 600 kişilik bir gönüllü personelimiz var. İzmarit toplama yarışmaları yapacağız, yere atılan izmaritleri toplayacaklar. Festivalin ardından biz 3 gün daha orada olacağız ve alanın temizliğini sağlayacağız" diye konuştu.

"Güvenlik önlemleri alacağız"

Festivalle ilgili eleştiriler aldıklarını da söyleyen Yağınlı, festival için Yeşilova Belediyesinin kendilerine 400 dönümlük bir alan tahsis ettiğine değinerek, etkinliğe yönelik eleştiri ve endişeleri şöyle yanıtladı:

"Bu alanın tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. Biz oraya 120 tane özel güvenlik görevlisi getireceğiz. K9 köpeklerle aramalarımız olacak. Sivil polislerimiz, jandarmadan çalışanlarımız hepsi alanın içinde olacaklar. 24 saat kameralarla izlenecek alan. Üç tane ambulansımız olacak. Revir oluşturulacak, doktorumuz olacak. Alana cam bardak almayacağız. İçecek servisleri sadece plastik bardaklarla yapılacak. Onları da tekrar geri dönüşüme sokabilmek için kullanılmış bardaklarını getirenlere içecek indirimi yapacağız. Atıktan sanata projemiz kapsamında pet şişelerden dev bir heykel yapılacak. Onun dışında da 200 bin mavi kapak toplayacağımızı düşünüyoruz. Bu kapaklarla da tekerlekli sandalye alacağız, kendimiz de 50 tane ekleyerek ihtiyacı olan kardeşlerimize dağıtacağız. Kitap ve kıyafet kumbaralarımız var, doğuda iki okula yardım toplamak için çabalıyoruz."

"Hem valilik hem belediye projemizi sunduğumuzda bize teşekkür ettiler" diyen Yağınlı, "Biz herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Umarım festivalden şikayetçi olanlar gelip günahımızı aldıklarını görürler" diye konuştu.