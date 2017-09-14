Türkiye’nin nar deposu hasada hazırlanıyor

Çiftçiler, en çok ihracatın yapıldığı Rusya ile olumlu siyasi gelişmelerle birlikte nar fiyatında artış olmasını bekliyor.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde nar hasadının başlamasına sayılı günler kaldı. 100 bin tonun üzerinde nar üretiminin gerçekleştiği Antalya’da nar üreticileri bu yıl hasattan iyi miktarda para kazanmayı umut ediyor. En çok ihracatın gerçekleştiği ülkeler arasında yer alan Rusya ile Türkiye’nin arasındaki uçak krizi sonrası fiyatı 30 kuruşa kadar düşen narın bu yıl 1 ila 1,5 lira arasında olmasını bekleyen üreticiler, hasat başlangıcı olan 1 Ekim’i dört gözle bekliyor. Hasat döneminde nar festivalinin de yapıldığı bölgede en iyi nar üreticisine çeşitli hediyeler de veriliyor.

Hasadın 1 ya da 5 Ekim tarihleri arasında mevsim koşullarına göre başlayacağını söyleyen üretici Halil Baçak, hasat bittiğinde ise ağaçların budandığını söyledi. Narlarına günlük bakım yaptığını belirten Baçak, bu yıl nar fiyatından umutlu olduğunu ifade ederek, “Tüccarlara veriyorum, onlar buradan topluyorlar başka Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Geçen sene malımız çok ucuz gitti, bütün çiftçiler zarar etti. Kilosu 300 ile 800 arası narımız gitti. Bizim malımızın yüzde 70’i, 60’ı Rusya’ya gidiyor. Tüccarlar bize öyle söylüyorlar. Rusya ile kriz çıkınca bizim narımız elden alındı. En ucuz geçen yıl verdik. İnşallah bu yıl iyi olmasını bekliyoruz. Tüccarlara 30 kuruş ile 90 kuruş arası mal verdik. Tabi bunun masrafı çok oluyor. Bu yılki beklentim bin 200 ile bin 300 lira. Ama bu fiyata bile ben çiftçinin para kazanacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

25 senedir nar üretimiyle uğraşan üreticilerden Ahmet Işık, bölgedeki halkın büyük kesiminin nardan geçim sağladığına dikkat çekti. Birinci sınıf narların Döşemealtı Çığlık bölgesinde yetiştiğini belirten Işık, “100 bin tonun üzerinde üretim elde edilir. En kaliteli nar da burada yetişir. Burasının rengini hiçbir taraftaki narlar almaz. Burada gördüğünüz nar hasat zamanına kadar kan gibi olur. Bilen kişiler burayı tercih eder” dedi.

Rusya, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine yüklü miktarda ihracat gerçekleştirdiğini belirten Işık, yeni hasat sezonunda beklediği fiyat konusunda ise, “Üç beş kuruş kazanabilmemiz için bin 300 ile bin 500 lira fiyat olması lazım ki çiftçinin kesesine bir miktar para girsin. Şuanda komple zararına çalışıyoruz” diye konuştu.

“Binlerce aile nar üretiminden geçimini sağlıyor”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, “Tarım alanları bakımından son derece zengin olan Döşemealtı ilçemizde nar üretimi önemli yer tutmakta. Binlerce aile nar üretiminden geçimini sağlıyor. Buna rağmen çiftçilerimiz büyük emek vererek yetiştirdiği narları maalesef değerinde satamıyor. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemek amacıyla geleneksel hale gelen Döşemealtı Nar Festivali düzenliyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fuarlarda bölgemizin değeri olan narı da mutlaka geniş kitlelere tanıyor, anlatıyoruz. 23 Eylül tarihinde Çığlık Stadı’nda düzenleyeceğimiz Nar Festivali’ne tüm dostlarımızı bekliyorum” dedi.