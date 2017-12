Türkiye’nin sindirim haritası hazırlanıyor

Dr. Serhat Bor, Nevşehir’in iki ilçesinde 2 bin 500 kişi üzerinde yaptıkları bir ultrasonogrofik çalışmayla Türkiye’nin sindirim sistemi hastalıkları haritasını ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen 34. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya Belek’teki bir otelde gerçekleştirildi. Dr. Serhat Bor, gastroenterolojik (sindirim sistemi hastalıkları) hastalıkların dünyada tıbbın en yaygın olarak görülen hastalıklarının önemli bir kısmını temsil ettiğini söyledi. Reflünün her 4 erişkinden birini etkilediğini aktaran Prof. Dr. Bor, “Mide problemi her 6 erişkinden birini, kabızlık 12 kişiden birinde görülüyor. Hepatit B yüzde 4,Hepatit C yüzde 1, safra taşlarından bağırsak, pankreas, hassas bağırsak hastalıklarına kadar geniş bir alanda çalışıyoruz.Toplumdaki her 100 kişiden 60 ile 70 arasında bir sindirim sistemi problemi var. Bu durumu bilimsel olarak ortaya koyabilmek için Türk Gastroenteroloji ve Türk İç Hastalıkları Derneğiyle birlikte Nevşehir’in Avanos ve Gülşehir ilçelerinde bir çalışma başlattık”dedi.

"Sindirim hastalıkları haritası"

Bölgedeki 2 bin 500 kişinin ultrason ile tarandığını kaydeden Prof. Dr. Serhat Bor, “Bir tarama yapılıyor. Kısa süre sonra tamamlanacak. Bu bölge Türkiye’nin genelini temsil edebilecek bir bölge niteliğinde.Buradan çıkan sonuçlar ülkemizi temsil edecek. Safra taşı sıklığı, karaciğerdeki kist, tümör sıklığı gibi ultrasonogrofik olarak saptayabileceğiz. Sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını saptamak bizim görevimizdir” ifadelerine yer verdi.

"Bilgilendirici film"

Öte yandan Prof.Dr. Bor, kolon kanserine dikkat çekmek amacıyla ünlülerin yer aldığı bir bilgilendirme filminin hazırlandığını kaydetti.