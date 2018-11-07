Antalya'nın Elmalı İlçesi Bozhüyük Mahallesi'nde bulunan İlköğretim Okulu ve Anaokulu “Türkiye'nin Yarınları” projesi kapsamında baştan aşağı yenilenerek yepyeni bir çehre kazandı.

Sivil Düşünce Derneği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ortaklaşa düzenlediği “Türkiye'nin Yarınları” projesi kapsamında Elmalı Bozhöyük İlköğretim Okulu ve Anaokulu yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. Okulun açılışına, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Sivil Düşünce Derneği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlendiği proje kapsamında, Okulun iç ve dış boyaması yapıldı. Sınıflara akıllı tahta sistemi hediye edilirken aynı zamanda okul içerisine bir kütüphane de yapıldı. Okulun bahçesine ise Türkiye'de bir çocuk parkında ilk kez kullanılan bir uygulamayla, bakteri barındırmayan ve sağlığa zararlı olmayan beyaz kumun konulduğu modern görünümlü bir çocuk parkı da inşa edildi. Parkın ismine ise geçtiğimiz Ocak ayında hayata gözlerini yuman Dr. Adem Bilgin ismi verildi.