Türkler Mahallesi İmar’ına onay

2014 Yerel Seçimlerinden önce mülga Türkler Belediyesi tarafından onaylanan imar planlarına bölgedeki vatandaşların yoğun itirazları olmuştu. İtirazları inceleyen Alanya Belediyesi, mağduriyetlerin oluşmaması, bölgenin turizm ve ticari yönden gelişmesi için 5 binde 1’lik Nazım İmar Planı ve binde 1’lik Uygulama İmar Planları’nın tamamını revize etme kararını almıştı.

Yaklaşık 2.5 yıl süren çalışmalar sonucunda Türkler Mahallesi’nin 5 binde 1 Ölçekli Nazım İmar Planları ve binde 1 ölçekli Uygulama İmar Planları Alanya Belediyesi tarafından hazırlandı. Tamamlanan imar planları daha sonra görüşülüp onaylanması için Antalya Büyükşehir Meclisi’ne sunuldu.

Geçtiğimiz ay Türkler Mahallesi’ne ait 5 binde 1’lik Nazım İmar Planı Büyükşehir Meclisi’nde onaylanmıştı. Bugün de binde 1’lik Uygulama İmar Planları Büyükşehir Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Türkler Mahallesi’nin onaylanan planlarla gelişmesinin hızlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Türkler Mahallemizde Bilaller, Yanıklar ve Merkez Bölgelerini kapsayan imar planları ile Türkler Mahallemizin ticari, turizm ve konut olarak gelişmesi ve şehirleşmesi için önündeki engelleri kaldırdık. Türkler halkımıza ve Alanyamıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Başkan Yücel, Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanı Kerim Başkaptan’a, Erkan Demirci’ye ve tüm komisyon üyelerine teşekkür etti.