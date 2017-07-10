Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:56

Türkler Mahallesi İmar’ına onay

Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan planlarla Türkler Mahallesi’nin imar sorunu çözülüyor.

Türkler Mahallesi İmar’ına onay

10 Temmuz 2017 16:56


2014 Yerel Seçimlerinden önce mülga Türkler Belediyesi tarafından onaylanan imar planlarına bölgedeki vatandaşların yoğun itirazları olmuştu. İtirazları inceleyen Alanya Belediyesi, mağduriyetlerin oluşmaması, bölgenin turizm ve ticari yönden gelişmesi için 5 binde 1’lik Nazım İmar Planı ve binde 1’lik Uygulama İmar Planları’nın tamamını revize etme kararını almıştı.


Yaklaşık 2.5 yıl süren çalışmalar sonucunda Türkler Mahallesi’nin 5 binde 1 Ölçekli Nazım İmar Planları ve binde 1 ölçekli Uygulama İmar Planları Alanya Belediyesi tarafından hazırlandı. Tamamlanan imar planları daha sonra görüşülüp onaylanması için Antalya Büyükşehir Meclisi’ne sunuldu.


Geçtiğimiz ay Türkler Mahallesi’ne ait 5 binde 1’lik Nazım İmar Planı Büyükşehir Meclisi’nde onaylanmıştı. Bugün de binde 1’lik Uygulama İmar Planları Büyükşehir Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Türkler Mahallesi’nin onaylanan planlarla gelişmesinin hızlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Türkler Mahallemizde Bilaller, Yanıklar ve Merkez Bölgelerini kapsayan imar planları ile Türkler Mahallemizin ticari, turizm ve konut olarak gelişmesi ve şehirleşmesi için önündeki engelleri kaldırdık. Türkler halkımıza ve Alanyamıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Başkan Yücel, Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanı Kerim Başkaptan’a, Erkan Demirci’ye ve tüm komisyon üyelerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!