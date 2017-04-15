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15 Nisan 2017 13:43

TÜROFED Başkanı Ayık: “Zorlu süreçten geçen Türk turizmi, dinamik yapısı ile dünya turizmine yeniden damga vuracak”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 15-22 Nisan arasında gerçekleştirilen ’Turizm Haftası’nı yayımladığı mesajla kutladı.

TÜROFED Başkanı Ayık: “Zorlu süreçten geçen Türk turizmi, dinamik yapısı ile dünya turizmine yeniden damga vuracak”

15 Nisan 2017 13:43

Başkan Ayık, Türkiye’nin turizm sektörüne damga vurmaya devam edeceğini söyledi.


15 - 22 Nisan arasında gerçekleştirilen ’Turizm Haftası’ nedeniyle yazılı açıklama yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm sektörünün, günümüzde binlerce insana istihdam sağladığını dile getirdi. Başkan Ayık, “Yaklaşık 60 farklı sektöre destek veren turizm, ekonomiye sağladığı katkılar nedeniyle de adeta Türkiye için olmazsa olmaz sektörlerden biri haline gelmiştir. Geçtiğimiz sene başlayan ve günümüzde de devam eden sektördeki sıkıntılar, her geçen gün çığ gibi büyümektedir. Bu bilincin aşılanması için her sene kutladığımız Turizm Haftası, ülkemizde de ciddi bir bilincin oluşmasına neden olmuştur. Zorlu bir süreçten geçen Türkiye turizmi, sektörün dinamik yapısı ile bu zorlu süreci en kısa sürede atlatarak, daha da güçlü bir şekilde dünya turizmi içindeki varlığını sürdürmeye devam edecektir” dedi.



“Türkiye, en fazla turist ağırlayan 6’ncı ülke”


Turizm de vazgeçilmez bir ülke haline gelen Türkiye’nin, önemli bir performansa imzasını atarak, dünyada en fazla turist ağırlayan 6’ncı ülke konumuna geldiğini ifade eden Ayık, “Bu başarı küçümsenecek bir başarı değildir. Türkiye eminim ki, ilerleyen dönemde de turizm sektörüne damgasını vurmaya devam edecektir. Bu vesileyle turizm camiamızın ve ülkemizin Turizm Haftası’nı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.




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