TÜRSAB Batı Antalya Yöre Temsil Grubu Kemer'de toplandı

Toplantıda son dönem konuşulan 1618 Sayılı Kanun değişikliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TÜRSAB Batı Antalya Yöre Temsil Grubu Başkanı Rıza Perçin'in yoğun iş programından dolayısı ile katılamadığı toplantıyı vekaleten Başkan Vekili olarak yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Akababa yaptı.

Kemer'de gerçekleşen toplantıda görüşlerini açıklayan Mehmet Akbaba, 1618 sayılı kanunun şu anda acentelerin sorunlarına cevap veremez durumda olduğunu belirtti. Akbaba, “Bu aşamada değerli TÜRSAB Başkanımız sayın Firuz Bağlıkaya'nın da son dönem dile getirtmiş olduğu gibi yasanın sektörün sorunlarını çözmekten uzak ve turizmdeki gelişmelere kapalı bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Bu konuda bizlerin görüşlerini iletmemiz açısında bölgemizdeki acenteci dostlarımız ile bir aya geliyoruz. Görüş ve önerililerimizi merkez yönetime ileteceğiz” dedi.

Toplantıda ayrıca, görüşlerini ifade eden her bir acente temsilcisi, bölgede turizmin daha da gelişmesi ve geliştirilmesi, mevcut hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi adına toplantıların devam etmesi adına görüş birliğine vardılar. Ayrıca toplantıda merkez yönetimin aidat yapılandırması ile ilgili de bilgi verildi.