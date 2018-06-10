Turunç Masa’da çözüm oranı yüzde 95.5 olarak açıklandı

5 olarak açıklandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oluşturduğu Turunç Masa, hizmette 3.5 yılı geride bıraktı. Yılın 5 aylık verilene göre, Turunç Masa’nın 16 kişinin görev yaptığı çağrı merkezi, 88 bin 541 görüşme yaptı. Turunç Masa, saatlik ortalama 25 çağrıya cevap verirken, 45 bin 572 görüşmeyi başvuru haline getirdi. Turunç Masa, anılan dönemde, farklı kanallarla birlikte toplam 58 bin 73 başvuru kaydı alırken, bunların yüzde 95.5’i yani 55 bin 463’ü sonuçlandırıldı. Koordinasyon merkezi ise alınan başvuruların bilgilendirmesi için 94 bin 687 görüşme yaptı. Sonuçlandırılan başvurularda memnuniyet oranı yüzde 87.54 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, Ocak - Mayıs döneminde Başkan Uysal’ın katılımıyla 20 randevusuz görüşme Turunç Masa tarafından koordine edildi. Her Çarşamba düzenlenen randevusuz görüşme saatlerinde Başkan Uysal, bin 46 ilçe sakiniyle bizzat görüştü.

Turunç Masa nedir?

İlçe sakinlerinin belediye yönetimine katılmasının aracı olan Turunç Masa, başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekip, sosyal medya ve internet gibi araçlarla çalışıyor. Bu kanallar üzerinden belediyeye ulaştırılan istek, öneri ya da şikayetler en geç 2 gün içinde çözüme ulaştırılıyor. Turunç Masa, 47 kişilik bir ekiple günün 24 saati, 500 bine yaklaşan nüfusuyla Muratpaşa ve belediye arasındaki iletişimi ve etkileşimi sağlıyor.