Tütüncü, 111 çiftin nikahını kıydı

Akdeniz Festivali’nde 111 çiftin nikahını kıydı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin ana sponsoru olduğu Anadolu Renkleri 1. Akdeniz Festivali’nde 111 çiftin nikahını kıyarak, 30 olan kendi rekorunu egale etti. 80 ilin vatandaşlarının bir araya geldiği ve Antalya’nın tanıtıldığı festivalin finali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne denk geldi. Bu sebeple 111 engelli çiftin nikahının kıyıldığı panayır havasındaki festivalin finali, Dokuma Park’ta gerçekleştirildi.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın’ın organize ettiği festivale eşi Ayşe Tütüncü ile birlikte katılan Başkan Tütüncü, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Çeşitli gösterilerin de sergilendiği festivalde, Tütüncü çifti isteyen her vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ortak paydamız Türkiye

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzel bir şehir meydana getirirken aynı zamanda gönüllerde de yer etmek gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin her ilinden katılımın gerçekleştiği festivalde ortak paydanın Türkiye Cumhuriyeti olduğu vurgusunu yapan Tütüncü, hep birlikte ay yıldızlı bayrağımızın daha da yükseklerde dalgalanması için çabalayacaklarını söyledi.

Engeli çiftlere mutluluk temennisi

Çiftlerin nikahını kıyan Başkan Tütüncü, nikah cüzdanını festivalin düzenleyicileri ve destekleyicileri ile birlikte verdi. Bugüne kadar en fazla 30 çiftin nikahını kıydığını belirten Tütüncü, “Bu anlamda ben de bir rekor kırdım. Kardeşlerimiz sıcacık yuvalarında mutlu olsunlar. Cenab-ı Allah onlara bir düzine çocuk nasip etsin” dedi.