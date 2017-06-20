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20 Haziran 2017 12:18

Tütüncü asker ile sahur yaptı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askerlerle sahur yaptı.

Tütüncü asker ile sahur yaptı

20 Haziran 2017 12:18


Kepez Belediyesinin, ilçenin 66 mahallesinin tamamında verdiği iftarlarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, Varsak’ta bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı’nı sahur vaktinde ziyaret etti.


Başkan Tütüncü, ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Tolga Seçkin Zafer ve görev başında bulunan askerlerle karakolun bahçesinde sahur yaptı.


İlçe Jandarma Komutanı Zafer ve Mehmetçiklerle sohbet eden Tütüncü, “Sahur vaktinde kahraman Jandarmalarımızın sofrasına konuk olduk. Sahurun bereketini, güzel bir vakti onlarla paylaştık. Ramazan, hep birlikte olunca güzel” dedi.


Güvenlik güçlerinin, halkın güvenliği için 24 saat görev başında olduğunu belirten Tütüncü, “Güvenlik güçlerimizi sahur vakti ziyaret ederek, her zaman yanlarımızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istedik. Ülkemizin her köşesinde görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizi Rabbim kolaylıklar versin. Şimdiden polisimizin, Mehmetçiğimizin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederim. Aziz şehitlerimizin de ruhu şad, mekânları cennet olsun.”


Sahur ziyaretine Belediye Meclis Üyesi Serhat Demir ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da eşlik etti.




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