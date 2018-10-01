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Tütüncü, aşure ikramında bulundu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark’ta vatandaşlara aşure ikramında bulurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta vatandaşlara aşure ikramında bulurdu.


DokumaPark'taki Ele Emeği Çarşısı'nı ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin ikram ettiği aşure kazanlarının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı. Sabah saatlerinde pişirilip DokumaPark'a getirilen bin 500 kişilik aşure kazanlarının başına geçen Başkan Tütüncü, günün ilk ziyaretçilerine aşure ikramında bulundu.



Dokuma Park'ın cazibesi artıyor


Bir yıldır kurulan ele emeği çarşısının yeni düzenlemeyle daha cazip hale geldiğini belirten Tütüncü, her cuma ile cumartesi günlerinde çarşının kurulduğunu hatırlattı. İki haftada bir pazar günleri kurulan Antalya'nın ilk Antika Pazarıyla da DokumaPark'ın Antalya'nın yeni cazibelerinden biri haline geldiğini belirten Tütüncü, içindeki müzeleriyle, kafeleriyle, yazlık sinemasıyla güzel bir mekan oluşturduklarını söyledi.



Çarşı esnafını ziyaret etti


Portakal, zeytin ve botanik bahçelerinin yanı sıra yapımı devam eden müzeleriyle DokumaPark'ın hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını belirten Tütüncü, “Bu günde Muharrem ayının geleneksel aşuresini ikram ediyoruz. Rabbim bizi çok daha güzel günlerde beraber kılsın” dedi. Ardından çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Tütüncü, el emeklerini sunan kadınların taleplerini de dinledi.

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