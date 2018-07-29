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29 Temmuz 2018 11:28

Tütüncü, BSM’yi ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmet binası yanındaki Belediye Sağlık Merkezi’ni ziyaret edip, yeni açılan poliklinikleri inceledi.

Tütüncü, BSM’yi ziyaret etti

29 Temmuz 2018 11:28


Kepez Belediyesi Sağlık Merkezini(BSM) ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, poliklinikleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.


Vatandaşların istek ve dileklerini dinleyen Başkan Tütüncü, sağlık merkezinde görev yapan sağlık personeli ile de hizmetler konusunda istişarede bulundu. Yeni tahlil cihazlarının alımıyla güçlendirilen laboratuvarı da gezen Başkan Tütüncü, merkezdeki sağlık hizmetlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayın aracılığı ile duyurdu. BSM’de sunulan hizmetlerin sosyal belediyeciliğin bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Hakan Tütüncü, Kepezlilere özel hastane konforunda sağlık hizmeti sunduklarını ve bu hizmetleri daha da çeşitlendireceklerini bildirdi.




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