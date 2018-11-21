Tütüncü: “Çalışanlarımla gurur duyuyorum”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, güzel işler yaparak Kepez'i çok ileriye taşıdıklarını belirterek, “Bu başarıda yol arkadaşlarım çalışanlarımızın emeği ve alın teri var. Mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki şantiye binasındaki kahvaltıya, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ile müdürlük çalışanları katıldı. Kahvaltının ardından Tütüncü, birlikte çalıştığı personeli ile özel ortamları paylaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

“Kepez'i ileriye taşıdık”

Başkan Tütüncü, “Sizlerle yol arkadaşlığı yaparak, güzel işler ortaya koyarak Kepez'i, 2009'da göreve geldiğimiz noktadan bugün çok ileriye taşıdık. Bu başarıda hepinizin emeği ve alın teri var. Çalışanlarımla, mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek hemşehrilerimizin bizlerden beklediği hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımız nice güzel günler temenni ediyorum.”

Tütüncü, konuşmasının ardından personeliyle günün anısına fotoğraf çekildi.