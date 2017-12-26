Tütüncü, “En hızlı ruhsat veren belediyeyiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği’nin (KEMDER) düzenlediği dayanışma yemeği ve yeni üyelere sertifikalarının verilmesi törenine katıldı.

Sakarya Parkı’ndaki bir restoranda verilen yemekte konuşan Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulun ardından KEMDER Başkanı olan Mehmet Ali Ünal’a ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

“Ruhsat sayısını 2 bin 500’e çıkardık”

Kepez’de yapı sektörünün çok dinamik ve hareketli olduğuna dikkat çeken Tütüncü, “Bu dinamik ve hareketli ortamda belediye olarak çok fazla mesai harcamamız gerekiyordu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarımız, inşaat ruhsatlarının zamanında hızlı bir şekilde verilmesi konusunda büyük bir gayretin ve fedakârlığın içerisinde oldular. Gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Göreve geldiğimde yılda 600 civarında inşaat ruhsatı veriyorduk. Bu rakamı 2 bin 500’ler seviyesine çıkardık. Bu yıl 2 bin 200 seviyesindeyiz. Antalya’da en hızlı inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Biz, ekip olarak kendimizle yarışan bir belediyeyiz. Bu hızımızı daha da artırmanın kararlılığı içerisindeyiz” diye konuştu.

İnşaat Ruhsat ücretlerine zam yok

Kepezli müteahhitlere 2020 yılına kadar inşaat ruhsatı ücretlerine zam yapmayacaklarını yineleyen Tütüncü, “2017 ile 2020 yılına kadar ruhsat ücretini sabitledik. Bu uygulamamızın, yapı sektörüne küçük de olsa bir katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

En değerli konutlar Kepez’de

Yeni imara açılan bölgelerle birlikte en değerli konutların Kepez’de yapılmaya başlandığına dikkat çeken Başkan Hakan Tütüncü, ilçede ‘Hadi canım Kepez’de bu fiyatlara daire mi satılıyor’ diye hayret edilecek çok astronomik rakamlara dairelerin satıldığının altını çizdi.

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından Yasemin Ezici Demir’e ve Meral Yılmaz’a müteahhitlik sertifikalarını verdi.