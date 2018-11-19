Tütüncü, gençlerle bir araya geldi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerle 'Kepez Gençlik Buluşmaları' kapsamında bir araya geldi.

Kepez Belediyesi, Antalya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü iş birliği ile lise eğitimi gören gençlerin konuk olduğu bir program gerçekleştirdi. Osman Gazi Semt Konağı konferans salonunda gerçekleşen programı il müftülüğünün gençlik koordinatörlüğü üyesi çok sayıda genç katılım gösterdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahibi olduğu program, belediye yönetimi ile üniversite çağındaki gençleri kahvaltı sofrasında buluşturdu. Programda gençlere seslenen Başkan Tütüncü, bir şehrin idaresinde genç zihinlerin söz sahibi olmasının önemli olduğunu işaret ederek sözlerine başladı.

“Gençlik Meclisi yeniden ayağa kalkacak”

Gençlerden fikirleriyle kendilerine katılmalarını isteyen Tütüncü, “Belediyemiz gerek çocuk meclisi, gerekse gençlik meclisi projeleri ile öncü olmuştur. Genç kardeşlerimizin desteği ve katılımı olursa, bizim işimiz çok daha bereketli, çok daha ufku açık bir hale gelecektir. İnşallah bunu başararak Kepez Gençlik Meclisi'ni özellikle sosyal ve kültürel alanlarda proje geliştiren bir merkez haline getirme arzusundayız. Çok farklı eğitim, kültür sanat ve spor çalışmaları yapan, fikir üreten bir topluluk haline gelmesini isteğimiz Gençlik Meclisi'nin sizlerle yeniden ayağa kalkması için adım atacağız” dedi.

“Çok kapsamlı bir eğitimi destekliyoruz”

Başkan Tütüncü, “Düzenlenecek toplantılarda bizlerde sizlerle olacağız. Bu gün ilk adımını attığımız çalışma bu bağlamda önemli bir çalışmadır. Kepez Belediyesi'nin başta etüt merkezleri, robotik kodlama merkezleri, gençlik merkezleri olmak üzere bir çok eğitim alanı imkanı mevcuttur. Kepez Belediyesi'nin kendi bünyesinde çalışan öğretmen sayısı yaklaşık 200'e ulaşıyor. Bu da eğitim alanında çok ciddi bir yatırım çok ciddi bir atak anlamına gelmektedir. Gerçekten çok kapsamlı bir eğitimi destekliyoruz.”

“Gençlik meclisi ile yola devam”

Gençlerle bir araya gelerek onların söz sahibi olmalarının kendileri için önemini anlatan Tütüncü, “Gençleri bir araya getirebileceğimiz bir çok sosyal ortama sahibiz. Madem bir araya gelince bereket doğuyor. O halde yapmamız gereken şey elimizdeki bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yolda olmaktır. Ortaya koyduğumuz imkanların gençler tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Biz çalışmalarımızla gençlere ufuk açmaya devam edeceğiz. Bu heyecanı kurumsal bir şekilde takip ederek bir ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah Kepez Gençlik Meclisi şehrimizde gençlerimize, geleceğimize, yavrularımıza hizmet yapan çok önemli bir merkez haline gelecektir” dedi.