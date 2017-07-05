Tütüncü İdil’de

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, kayyum danışmanı olarak atandığı Şırnak’ın İdil ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Partili Kepez Belediyesi Meclisi üyeleri İsa Sarpdağ, Mehmet Yarbaş, Serhat Demir, belediye başkan yardımcıları Sebahat Adanır, Fatih Özaslan ve Mustafa Özsoy, Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile belediye bürokratlarının katıldığı ziyarette, Şırnak Şerafettin Elçin Havalimanı’nda karşılandı.

İdil Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Ersin Tepeli ile görüşen Tütüncü ile ekibi, sonrasında ilçenin durumunu yerinde görmek için gezi yaptı.