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Tütüncü, kapı kapı dolaşıyor

Kepez Belediye Başkaın Hakan Tütüncü, ‘Çay hazır, bekliyorum.

' mesajı kapsamında hemşehrilerinin evini kapı kapı geziyor. Tütüncü, ziyaret ettiği Kavrazlı çiftinin çocukları Elif Erçin'in, “Satranç oynayalım mı?” isteğini de yerine getirdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, evlere yaptığı çay içme ziyaretleri de ilçe sakinlerince sevinçle karşılanıyor. Tütüncü, vatandaşların sosyal medya hesaplarından kendisine gönderdiği ‘Çay hazır, bekliyorum.' mesajını karşılıksız bırakmıyor.


Başkan Tütüncü, davet kapsamında her akşam 3 veya 4 aileyi evlerinde ziyaret ediyor ve onlarla demli bir çay eşliğinde hoş bir sohbet ile güzel bir anı paylaşıyor.


İlçe sakinleri de belediye başkanlarının çay içmeye evlerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.


Tütüncü'nün, “Dostun evi gönüllerdir ve biz buralarda çok mutluyuz.” ifadesiyle değerlendirdiği çay içme ziyaretleri, güzel anlara da sahne oluyor.


Minik kızla satranç oynadı


Bu güzel anların yaşandığı yerlerden biri de Özgürlük Mahallesi'nde Zeynep ve Eray Kavrazlı çiftinin evleri oldu. Tütüncü, ziyarette çiftin kızları Elif Erçin'in, sevgi ve enerjisiyle günün yorgunluğunu unuttu. Çocukları çok sevmesiyle tanınan Tütüncü, birlikte pasta yediği Elif Erçin'in, satranç oynayalım mı, isteğini de geri çevirmedi. Tütüncü, isteğini yerine getirerek Elif Erçin'e büyük bir mutluluk yaşattı.


Başkan Tütüncü'nün, sosyal medya hesaplarından “Elif Erçin ile satranç oynamak, paylaştığımız pasta kadar lezzetliydi” mesajıyla paylaştığı satranç oynama anlarının fotoğrafları da yüzlerce beğeni aldı.


Takipçileri de, alçak gönüllüğünden dolayı Tütüncü'yü tebrik ettiler.

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