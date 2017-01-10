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10 Ocak 2017 10:30

Tütüncü, Karşıyaka ve Emek’te incelemelerde bulundu

Tütüncü, Karşıyaka ve Emek’te incelemelerde bulundu

10 Ocak 2017 10:30

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Karşıyaka ve Emek Mahallelerinde tamamlanan afsal çalışmalarını inceledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Karşıyaka ve Emek Mahallelerinde tamamlanan asfalt çalışmasının yol kalitesini incelemek için makam aracını kendisi kullandı. Tütüncü, fen işleri ile park bahçelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan’ı da yanına alarak makam aracıyla mahalledeki sokakları gezdi. Sürüş sırasında aracın sarsılıp sarsılmadığını test eden Tütüncü, Emek’te tamamlanan ve Karşıyaka’da devam eden kaldırım çalışmasını da denetledi.

İki mahalleye şehircilik yatırımı
Lazer kalemiyle kaldırımda gördüğü imalat hatalarını bürokratlarına gösteren Tütüncü, bazen de makam aracından inerek kaldırımdaki hataları anlattı. Mahalle sakinlerini de selamlayan Tütüncü, asfalt ve kaldırımlardaki eksiklerin giderilmesi için bürokratlarına talimat verdi.
Doğalgazın geldiği, elektrik iletim hatlarının yer altına alındığı, internet için fiber optik kablonun döşendiği iki mahallenin tüm yollarına, yeni sıcak asfalt ve kaldırım yapıldı.



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