Tütüncü: “Kepez'de hizmetlerimiz aralıksız sürecek”

Önümüzdeki süreçte vites büyüterek, hizmet çıtamızı daha da üste taşıyacağız. Kepez'de hizmetlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

Kepez ilçe muhtarlarının her ay düzenlediği yemek programı muhtarlar gününde gerçekleşti. Ev sahipliğini Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman'ın yaptığı yemeğe, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Erol, İlçe Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 66 mahalle muhtarının tamamına yakını katıldı.

“Muhtarlarımızla güzel işler yapıyoruz”

Başkan Hakan Tütüncü, “Muhtarlarımızla olan birliğimiz, beraberliğimiz ve yol arkadaşlığımızın ruhu güçlenerek devam ediyor. Daha iyi hizmetler yapmayı sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğin olduğu her yerde güzellikler vardır. Birlikle ve beraberlikle yolumuza ve yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.

Her ay verilen yemek ile 3 ayda bir düzenlenen muhtar istişare toplantılarında ilçesinin 66 mahalle muhtarıyla bir araya geldiğini aktaran Başkan Tütüncü, bu diyalog sonucu muhtarlarla güzel işleri birlikte yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kepez'in ajandasında hizmet var

Başkan Hakan Tütüncü, “Geriye dönüp baktığımız zaman çözülmesi hayal bile edilemeyen birçok problemi çözmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte vites büyüterek, daha yüksek hedefleri hayal ederek, hizmet çıtamızı, eserler üretme çıtamızı daha da üste taşıyarak birlikte ve beraberce çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki günlerde açılışlarla, etkinliklerle ve festivallerle Kepez'in ajandası yoğun olacak. Bu ajanda içerisinde hem yeni eserlerimizi halkımızla buluşturmuş olacağız, hem de Kepez'i cazibe merkezi kılacak birçok yeniliğe imza atmış olacağız.”

Tütüncü, belediye sağlık merkezinde, kanser tarama merkezi ile ortodonti (çene ve diş bozuklukları) polikliniğinin açıldığı bilgisini de muhtarlara iletti.