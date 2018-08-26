Tütüncü: “Kepez’de kardeşlik iklimi var”

Başkan Hakan Tütüncü, her ay gerçekleştirilen geleneksel muhtar yemeğinde 66 mahalle muhtarıyla buluştu. Emek Mahalle Muhtarı Süleyman Kabaağaç’ın verdiği yemeğe AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, kamu kurumları ile belediye bürokratları ve 66 mahalle muhtarının tamamına yakını katıldı.

“Hizmetleri muhtarlarla istişare ediyoruz”

Muhtarlar ile örnek bir dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik iklimi oluşturduklarının altını çizen Tütüncü, “Geçtiğimiz yıllara oranla her geçen gün birbirimize olan sevgimiz ve saygımız artıyor. Zor bir seçim sürecine giriyoruz. Bu süreçten de çalışarak, gayret ederek güzel kazanımlarla çıkacağız” dedi.

Dünyanın folkloru Kepez’de

Kepez Belediyesinin Uluslararası Folklor Festivali’nin 4.sünün 28-31 Ağustos’ta gerçekleştirileceğinin bilgisini muhtarla paylaşan Tütüncü, “16 ayrı ülkenin folklor ekibi ile Türkiye’nin 7 bölgesinden gelecek olan 15 folklor grubunun Kepez’de 4 gün boyunca farklı bölgelerde etkinlikleri olacak. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanının folklor renkleri Antalya’da buluşacak. Antalyalı hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.

Özel hastane gibi sağlık merkezi

Belediye Sağlık Merkezi’nde verilen hizmetlerle ilgili de muhtarları bilgilendiren Başkan Hakan Tütüncü, şunları söyledi:

“Belediye sağlık merkezimizde 3 tane daha yeni birim hizmete girdi. Kadın doğum, çocuk hastalıkları ile genel cerrahi poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Göz, psikiyatri, diş, implant ve fizik tedavi ünitelerimiz daha önce hizmete girmişti. Yakın bir zamanda da Ortodonti (Çene-Diş Bozuklukları) birimini hizmete açacağız. Belediye sağlık merkezimiz A’dan Z’ye her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özel hastane kimliğine büründü. Mahallerimizde yardıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimizi sağlık merkezimize yönlendirebilirsiniz “