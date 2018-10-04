Tütüncü, “Kepez'in değerini kat kat arttırdık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugüne kadar 40 bin tapu verdiklerini ve 40 binden fazla da tapu tahsisi yaparak, Kepez'in değerini arttırdıklarını söyledi.

Antalya'nın arka bahçesi olarak bilinen Kepez'in değerinin her geçen gün daha da arttığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2009 yılından itibaren yapılan her hizmetin ilçenin gelişiminde büyük payı olduğunu söyledi. Görevdeki ilk yıllarında tek gündemlerinin tapular, 2B ile vakıf arazileri sorunları olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Şimdi ise nereden nereye geldiğimizi, kaç kişiye tapu verdiğimizi konuşuyoruz” dedi. Kepez'in tarihinde mülkiyet problemlerinin çözüldüğü bir başka dönem yaşanmadığına değinen Başkan Tütüncü, “Kepez'in 35-40 yıldır çözüm bekleyen bölgesel imar problemlerini çözdük. Duraliler den Varsak'a, Düden çayı havzasından Altınova'ya, Gülveren'e kadar kördüğüm olan imar sorunlarını çözebilmek için koştuk. Bugün gelinen noktada 40 bin tapu verdik ve 40 binden fazla da tapu tahsisi yaptık. Cumhuriyet tarihinin de en büyük Vakıf takasını gerçekleştirdik” diye konuştu.

‘Gecekonduları yıktık, gönülleri yıkmadık'

Vakıf arazilerindeki gecekonduların 40 yıldır devam eden tapu sorununa da değinen Başkan Tütüncü, “Vakıf arazilerinin üzerinde yoğun gecekondulaşma vardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Vakıf-Hazine arazisi takasını yaparak, yıllardır ‘ Ben nasıl tapu alırım?' diye düşünen hak sahiplerinin hayallerini gerçekleştirdik.” dedi. Kepez'de 60 binden fazla gecekondu yıkıldığını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Biz gecekonduları yıktık, ancak hiçbir zaman gönülleri yıkmadık. Yıkımlarımızı vatandaş ve belediye arasında kavga olmadan başardık. Gecekondulardan modern şehirleşmeye olan dönüşümü hemşehrilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. “ dedi.

31 mahallede emsal artışı

Tapu teslimi ile yetinmediklerini de belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçenin doğu yakasına yaptıkları en önemli icraatın ise emsal artışı olduğunu söyledi. Habibler, Hüsnü Karakaş, Baraj, Sütçüler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde 2009'dan sonra gerçekleştirilen en önemli icraatın yüzde 42 oranında yapılan emsal artışı olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “ Bu artışlar ile 18 daire yapılabilen yere 24 tane daire yapılabilir hale geldi. İki dairesi olan bir hemşehrimize ilave olarak 1 daire daha vermiş olduk. Emsal artışı ile bölgede ada bazındaki parsellerdeki yapılaşmanın önünü açtık. 31 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz kat artışları, verdiğimiz 40 bin tapu, 40 bin üzerinde gerçekleştirdiğimiz tapu tahsisleri ile Kepez'in değerini kat ve kat artırdık“ diye konuştu.