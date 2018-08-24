Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 09:03

Tütüncü, kurban kesim yerlerini denetledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı’nda hayvan satış ve kurban kesim yerlerini denetledi.

Tütüncü, kurban kesim yerlerini denetledi

24 Ağustos 2018 09:03


Kurban Bayramı’nda kurban satış ve kurban kesim yerlerini denetleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin bu hizmetleriyle sadece Kepez’e değil tüm Antalya’ya hizmet verdiğini söyledi. Kurban Bayramı’nın ilk günü Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde bayram namazını kılan Başkan Tütüncü, Kepezlilerle ilk bayramlaşmayı da burada gerçekleştirdi. Başkan Tütüncü, Zabıta Müdürü Ali Arslan ve Temizli İşleri Müdürü Adem Deveci ile birlikte canlı hayvan satış ve kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, 7’den 70’e herkesle bayramlaştı.



“Üstün gayret gösteriyoruz”


Kasaplara kolaylık, kurban kesenlere de ibadetlerin sevaba dönüşmesini dileyen Tütüncü, Kepezlilerin mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti. Bu yıl da ücretsiz olarak hizmet veren 5 noktadaki kurban kesim alanlarını tek tek ziyaret eden Tütüncü, hijyenik bir ortamda kesim yapılması için üstün bir gayret gösterildiğini vurguladı. Başkan Tütüncü, “Her yıl yaptığımız hizmetlerin üzerine koyarak vatandaşlarımızın mutlu olabileceği bir bayramı yaşatmak için, personelimiz elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Kepez Belediyesi sadece Kepezlilere değil, Antalya’nın he tarafındaki vatandaşlara hizmet üretiyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç