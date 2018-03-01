Tütüncü, öğrencilere yerel yönetimleri anlattı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilimi öğrencileriyle buluştu. Tütüncü, söyleşiden önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uzun’u ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ziyaretin ardından ‘Yerel Yönetimlerde Belediyenin Rolü’ adlı söyleşi için Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu’na geçti.

“Büyükşehirin yetki kullanımından rahatsız değilim”

Başkan Tütüncü, bir öğrencinin “Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yetki karmaşası var mı?” sorusuna, “Eskiden ilçe belediyelerinin geniş yetkilileri vardı. İdare Mahkemelerinde, büyükşehir ile ilçe belediyelerin davalaştıkları birçok konuya sebep olan bir sistem vardı. Türkiye’de belediyecilikle ilgili büyük değişiklik 2004’te oldu. Yapılan yeni belediye kanununa göre patron büyükşehir belediyesidir. Her konuda büyükşehir, bizim önümüzü kesebilir. Ya da bizim yetkilerimizin tamamını dilerse büyükşehir belediyesi kullanabilir. Bir hukukçu ve belediye başkanı olarak bundan hiç rahatsız değilim. Muratpaşa, Kepez ve Konyaltı ilçelerini iki bulvar bölüyor. Yukarı da ayrı, aşağıda ayrı bir imar planının uygulanması doğru bir şey değil. Bütüncüllük esasının bir şehirde uygulanıyor olması bana göre çok mantıklı. 2004’te yapılan yasal düzenleme büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birbirleriyle iyi geçinmelerini zorunlu kılıyor. Kamu idareleri arasındaki iyi bir iletişimle, görev paylaşımıyla bu sistemin kargaşaya sebebiyet vermeden yerel yönetimleri tanzim ettiğini bir hukukçu olarak düşünüyorum” cevabını verdi.

“Halk bizi kavga etsinler diye seçmiyor ki”

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri farklı partilerden ise büyükşehir, ilçe belediyelerin çalışmalarını engelleyebilir mi?” sorusunu da Hakan Tütüncü, “İki dönemdir belediye başkanıyım. İlk dönemimde Büyükşehir Belediye Başkanı farklı bir partidendi. Geçtiğimiz dönem farklı bir partiden olan büyükşehir belediye başkanı, en çok sevdiği belediye başkanının Hakan Tütüncü olduğunu ifade ederdi. Şimdi de aynı partiden olduğumuz belediye başkanıyla da uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan olgunluğu ve erdemi gösterebilmektir. Halk, bizden kavga etmemizi beklemiyor ki. Halk, demokratik tercihini ortaya koyarken bunlar birbirleriyle kavga etsinler demiyorlar ki. Bazen büyükşehir ve ilçe belediyeleri aynı partiden olmayabiliyor. Her iki belediye başkanının zihnindeki hadise halka hizmet etmek ise zaten orada problem olmaz. Eğer bir yerde iyi bir adam varsa orada problem çıkmaz” dedi.

“Büyükşehir, küçük şehir bakmıyoruz. Sorunu çözüyoruz”

Tütüncü, “Yerel yönetimlerde, olgunluğu, hoşgörüyü, erdemliliği göstermek gerekir. Bazen görüyorum ilçemde, Büyükşehir Belediyesinin görev sahasına girecek işleri ben yapsam ne olur, diyorum. İmkânım da var. Vatandaş faydalansın diyorum. Yapıp geçiyorum. Büyükşehir, küçükşehir bakmıyoruz. Bazen bir yerde sorun oluyor. Yetki büyükşehirde ama sorun bizim ilçemizde oluyor. O problemden bizim insanımız etkileniyor. Böylesi bir anlayışla hareket ettiğimiz zaman aslında hiçbir problem çıkmıyor. Bunu siyasette en iyi şekilde ortaya koyabilen arkadaşlarımız var. Bu belediye başkanları şehrimizde de bulunuyor” diye konuştu.

“Belediyecilikte siyaset değil, hizmet yapılır”

Halkın kavga eden siyasetçi tipinden hoşlanmadığını kaydeden Tütüncü, “ama her şeye rağmen siyaseti bir kenara bırakıp sadece halkına hizmet etmek için çalışan bir belediye varsa onu da sever, beğenir ve takdir eder. Belediyecilikte siyaset ve hizmet etmek ayrı işlerdir. Belediyecilikte siyaset yapılmaz, belediyecilikte siyasi bir tavır sergilenmez. Sergileyenler var mıdır, vardır. Ama o belediye başkanları da kaybetmeye her zaman yakındırlar. Sen benim partimdensin senin evinin önünü biraz daha fazla temizleyeyim, sen bana oy vermedin senin evinin önünün temizliğini birkaç gün dursun, böyle bir şey diyebilir misiniz? Bu olmaz. Bu olmayacağı için de belediyecilikte siyasi davranmak yarar değil, zarar getirir. Siyasi davranan belediye başkanları da geldikleri gibi gitmişlerdir. Biz hizmeti hangi mahallenin hizmete ihtiyacı varsa oraya yapıyoruz. Politik bir takım sıkıntılarla uğraşıp siyasi koridorlarda kaybolmak mantıklı bir iş değil. İnsanların ‘Allah razı olsun’ duasını almaktan daha güzel bir şey yok.”

Konuşmanın ardandan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür belgesi takdim etti.