Tütüncü öğrencilerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında İsmi Şehit J. Komd Onb. Çetin Çakmak olarak değiştirilecek olan Kepez Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Tütüncü, etkinlik sırasında zamanının çoğunluğunu öğrencilerin sorularına ayırdı. Başkan Tütüncü’ye bir öğrenci Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki düşüncelerini ve gerekirse bölgeye gidip gitmeyeceğini sordu. Başkan Tütüncü, “Gerekirse şehit, gerekirse gazi oluruz, namusumuzdan üstün kabul ettiğimiz bağımsızlığımıza, ezanımıza kimseye dokundurtmayız. Peygamberimiz vatan sevgisi imandandır diyor. İmanı olmayanın vatan sevgisi olmaz” diye yanıtladı.

“Devletimize sahip çıkmalıyız”

Atalarımızın bizlerin istikbale yürümeleri için şehitliğe yürüdüğünü vurgulayan Hakan Tütüncü, atalarımızın yaptığı bu fedakarlığı yeri geldiğinde bizlerin de yapması gerektiğini vurguladı. Önemli olanın bağımsız bir devlete sahip olunması gerektiğine işaret eden Tütüncü, “Eğer devlet olmazsa, orada cuma namazı bile olmaz. Devlet olmazsa, insanlar kendi hukukunu koruyamaz. Biz 2 bin yıldır hiç devletsiz kalmamışız. Atalarımız hep bunun mücadelesini vermiş. Yeri gelmiş gazi ve şehit olmuşlar. Suriye’deki sosyal hadiselere baktığımızda, can ve mal güvenliği olmadığını görüyoruz. Bu sebeple bizim devletimize sahip çıkmamız lazım. Bana göre Afrin, günümüzün Çanakkale savaşıdır. Düşman sınırlarımıza 10 km. kalana kadar gelmiş. Yerin altına kanallar kazmış. Modern sığınaklar yapmış”

Harekatın önemini anlattı

Devletimize ve milletimize kafa tutan terör belasının sonlandırılması için bu kararın alındığının altını çizen Tütüncü, “Devletimiz bu bataklığın ne pahasına olursa olsun kurutacağım demiş. Bu doğrultuda Osmanlı tokadını atmıştır ve atmaya da devam ediyor. Gerekirse biz de gider 3-5 şamar atarız” diye konuştu.

İki gününüz eşit geçmesin çağrısı

Buluşmada bir kız öğrenci de söz alarak, günümüz eğitim sistemiyle ilgili düşüncelerini sordu. Eğitim sistemiyle alakalı birçok değişiklik yapılmasını yakından takip ettiğini belirten Tütüncü, “Bu soruyu sorduğunuza göre, kendinizi geliştirmek için gayret gösterdiğinizi anlıyorum. Kendinizi geliştirmek için çalıştığınız sürece, eğitim sistemindeki bir takım olumsuzluklar varsa da, bular size etki etmeyecektir. Sizin düşünmeniz gereken, kendinizi nasıl geliştirebilmek, nasıl farklı bilgiler öğrenebilirim demek. Peygamberimiz ‘iki günü eşit geçen ziyandadır’ diyor. Siz de bu hadise göre hareket edin” cevabını verdi.

Okulun eski öğrencilerinden olan ve Tokat’ta vatani görevini yaparken şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Çetin Çakmak’ın ailesi Enver ile Ayşe Çakmak çifti de, okula çocuklarının adının verilmesi konunda kendilerine destek olan Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.