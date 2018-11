Tütüncü, öğrencilerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları kapsamında Lisesi öğrencileriyle buluştu. Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen buluşmada Başkan Hakan Tütüncü, sohbet ettiği öğrencilerin görüşlerini dinledi ve sorularını cevaplandırdı.

9 yılda Kepez'e 130 okul

Başkan Tütüncü, “Şu an Kepez'de 200'e yakın okul var. Bu okulların bütün öğrencilerinin daha iyi imkânlara sahip olması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Son 9 yılda 130 civarında yeni okulun yapılmasına vesile olduk. Okul yapmak belediyenin değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi. Ama biz elimizdeki imkânları devletin imkanlarıyla birleştirdik ve ortaya bir ürün çıkardık. Bu okullardan kim faydalanıyor? Öğrenciler. Öğrencilerimiz daha iyi imkanlarda okurlarsa onlarda kendilerinden sonra gelecek kuşaklara iyilik ve güzellik yapmazlar mı? Yaparlar. Yatırımı nereye yapıyoruz? Gençler üzerinden ülkenin geleceğine” dedi.

Yılda 600 etkinlik

Gençleri, Kepez'in kültür, sanat ve sportif etkinliklerine davet eden Tütüncü, “Belediye olarak kültür ve sanat ve sportif etkinliklere çok önem veriyoruz. 1 yılda 600 etkinliğine imza atıyoruz. Aylık kültür bülteni yayınlıyoruz. Bu yayın, Antalya'da başka bir belediyede yok. Onlarca salonumuz var ve buralarda ay boyunca 80 ile 100 etkinlik oluyor. Kültür ve sanat etkinliğin merkezi haline gelen Dokumapark'ta geçtiğimiz hafta kahve festivalinin ilkini düzenledik. 40 yıl hatırı olsun diye, Antalya'ya bi dünya kahve getirdik. Dokumapark, hafta sonları çeşitli otomobillerin buluşmalarına da ev sahipliği yapıyor. Buradaki kültür ve sanat sokağımız, antika severleri buluşturuyor. Drag ve off road pistlerimizi de hizmete açtık. Motor sporları heyecanı da artık Kepez'de yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve ziyaretçi rekoru kıran Kepez Kitap Fuarı'nın ikincisinin hazırlıklarına başladık. Kepez'de her hafta sonu her yaş grubunun ilgisini çeken çeşitli hobi alanlarında birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Artık Kepezli hemşehrilerimiz hafta sonu etkinliği için başka ilçelere gitmiyor. Çünkü hafta sonları Kepez'de çok güzel.”