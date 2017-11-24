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24 Kasım 2017 13:00

Tütüncü, öğretmenlerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle belediyenin AKMEK, etüt merkezi ile kreşlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Tütüncü, öğretmenlerle buluştu

24 Kasım 2017 13:00


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AKMEK, etüt merkezi ile kreşlerinde görev yapan öğretmenlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ile belediyenin eğitim kurumlarının yöneticileri de katıldı. AKMEK Sakarya Kurs Merkezi’nde verilen kahvaltıya eşi Ayşe Tütüncü ile katılan Başkan Hakan Tütüncü, öğretmenlere tek tek karanfil vererek, günlerini kutladı.


Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Tütüncü, “Kepez Belediyesi, AKMEK’in 20 şubesinde, 5 etüt merkezinde ve 2 kreş bünyesinde görev yapan 107 öğretmeni ile 5 binden fazla kursiyere ve öğrenciye eğitim hizmeti üreten bölgenin en büyük eğitim kurumudur” dedi.


Başkan Tütüncü, eğitimle ilgili çalışmaların belediyenin asli görevi olmadığını hatırlatarak, “Eğitim alanında üretmiş olduğumuz çalışmalar 8,5 yıldan bu yana son derece kayda değer olmuştur. Belediyemizin eğitim faaliyetlerini üreten, bu faaliyeti halka sosyal bir hediye olarak armağan eden tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”


AKMEK, kreş ve etüt merkezindeki öğretmenlerle aile olmayı da başardıklarının altını çizen Tütüncü, “Takım olmayı başarabilirseniz, o zaman orada başarı kendiliğinden gelir. Takım olamazsanız orada başarı gelmeyecektir” dedi




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