Tütüncü, orucunu vatandaşlarla açtı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 66 mahallede verilen iftar yemeklerinde hemşerileriyle birlikte oruç açma geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayının ikinci gününde Teomanpaşa ile Düdenbaşı Mahallesi’nde verilen iftar yemeklerine Belediye Başkanı Tütüncü, meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı üyeleri ile beraber katıldı. Başkan Tütüncü, iftar yemeğine gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

“Hemşeri hukukumuz güçleniyor”

Yaklaşık 2 bin Kepezlinin bir araya geldiği iftar yemeğinde Başkan Tütüncü, her yıl iftar vesilesiyle bir arada olmaya devam ettiklerini söyledi. Kepezlilerle aynı heyecanı paylaşmanın hemşehri olma hukukunu da güçlendirdiğini belirten Tütüncü, “Tüm gönül dostlarımıza hayırlı iftarlar, bereketli sahurlar olsun diliyorum. Allah iftarlarımızı kabul buyursun. İnşallah çok daha güzel sevinçleri de yine paylaşalım istiyorum” diye konuştu.

İftar verilen mahalleye ev ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iftar yemeği verilecek olan mahallelere saatler önce giderek, çat kapı çaldığı mahalle sakinlerinin de evlerine konuk oluyor. Başkan Tütüncü, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların da acilen çözülmesi talimatını veriyor.