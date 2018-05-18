Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 14:53

Tütüncü, orucunu vatandaşlarla açtı

Kepez Belediyesi Ramazan ayının ikinci gününde Teomanpaşa ile Düdenbaşı Mahallesi’nde iftar sofrası kurdu.

Tütüncü, orucunu vatandaşlarla açtı

18 Mayıs 2018 14:53


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 66 mahallede verilen iftar yemeklerinde hemşerileriyle birlikte oruç açma geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Ramazan ayının ikinci gününde Teomanpaşa ile Düdenbaşı Mahallesi’nde verilen iftar yemeklerine Belediye Başkanı Tütüncü, meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı üyeleri ile beraber katıldı. Başkan Tütüncü, iftar yemeğine gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.



“Hemşeri hukukumuz güçleniyor”


Yaklaşık 2 bin Kepezlinin bir araya geldiği iftar yemeğinde Başkan Tütüncü, her yıl iftar vesilesiyle bir arada olmaya devam ettiklerini söyledi. Kepezlilerle aynı heyecanı paylaşmanın hemşehri olma hukukunu da güçlendirdiğini belirten Tütüncü, “Tüm gönül dostlarımıza hayırlı iftarlar, bereketli sahurlar olsun diliyorum. Allah iftarlarımızı kabul buyursun. İnşallah çok daha güzel sevinçleri de yine paylaşalım istiyorum” diye konuştu.



İftar verilen mahalleye ev ziyareti


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, iftar yemeği verilecek olan mahallelere saatler önce giderek, çat kapı çaldığı mahalle sakinlerinin de evlerine konuk oluyor. Başkan Tütüncü, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların da acilen çözülmesi talimatını veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç