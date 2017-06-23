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23 Haziran 2017 17:10

Tütüncü personeli ile bayramlaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan bayramı öncesi son mesai bitiminde personeli ile bayramlaştı.

Tütüncü personeli ile bayramlaştı

23 Haziran 2017 17:10


Kepez Belediyesi her yıl olduğu gibi bu bayramda da tatil öncesi belediye yönetimi ile bayramlaştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün makam odasında gerçekleşen bayramlaşma törenine başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.


Birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’de Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını dolu dolu yaşadık. Sevdiklerinizle birlikte ağız tadıyla bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Her bayramda birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini görüyorum. Bundan dolayı da memnuniyet içerisindeyim. Tüm personelimizin ve Antalyalıların bayramını kutluyorum” diye konuştu.




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