Tütüncü pist çalışmalarını inceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oto drag, moto drag ve drift pistlerinin 11 Kasım'da açılacağını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oto drag- moto drag ve drift pistlerini inceledi. Odabaşı Mahallesi'nde 22,50 metre genişliğinde, 1850 metre uzunluğundaki pistin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, otomobil sporları tutkunlarına verdiği sözün zamanında yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Pistin söz verdikleri gibi 11 Kasım'da açılacağını belirten Tütüncü, ilk yarışlarında aynı gün gerçekleştirileceğini bildirdi.

“Yasal zemin oluşturuyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 2 tane off-road pisti kazandırdıklarını ve yeni pistlerin de açılışıyla Antalya'nın otomobil sporları konusunda önemli bir yere geleceğini vurguladı. Bu pistlerin hız tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirten Tütüncü, “Gençlerimizin bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yasal zemini oluşturuyoruz. Kepez'e çok katkı sağlayacak, değer yükleyecek bir çalışma. Bu pistte heyecanlı yarışmalar olacak” diye konuştu.