Tütüncü, site sakinleriyle buluştu

Başkan Hakan Tütüncü, Varsak Karşıyaka Mahallesi Beyt, Huzurkent ve Ergin siteleri sakinleriyle buluştu. Tütüncü, site yöneticilerinin ve sakinlerinin temel belediyecilik hizmetleriyle ilgili taleplerini dinledi. Tütüncü, belediyesiyle ilgili taleplerin yapılması için bürokratlarına talimat verirken, toplu ulaşımla ilgili istekleri de telefonla aradığı Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına iletti.

“7 gün 24 saat hemşehrilerimin emrindeyim”

Hizmet ve talepleri yerine getirmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde 9 yıllık görev süremde rekor düzeyde mahalle parkı, asfalt, yeni yol çalışması gerçekleştirdik. Mahallemize yeni hizmetler getirmek için de aralıksız çalışıyoruz. 7 gün 24 saat hemşehrilerimin emrindeyim. Siteleri ziyaret ederek; hem gönül birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiriyor hem de talep ve beklentilere birlikte çözüm üretiyoruz” dedi.