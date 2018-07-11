Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 11:42

Tütüncü: “Tecrübe paylaşımı başarıyı getirir”

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen Bilgilendirme ve Toplu Ulaşım İstişare Toplantısına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyecilikte tecrübe paylaşımı, yolunuzu açar, yolunuzu aydınlatır ve başarıyı getirir” dedi.

Tütüncü: “Tecrübe paylaşımı başarıyı getirir”

11 Temmuz 2018 11:42


Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Alanya’da Bilgilendirme ve Toplu Ulaşım İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği’nin, belediyelere bir ufuk verme, bir vizyon ortaya koyma, bir perspektif ve bir bakış açısı kazandırma anlamında çok önemli çalışmalar yaptığına değindi. Geçmiş dönemlerde mukayese edilemeyecek kadar önemli çalışmalara imza atıldığına değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin bünyesinde kurulan bölgesel belediyeler birlikleri var. Türkiye Belediyeler Birliğinin bölgedeki yerel birliklerle de inanılmaz bir iletişimi, çok güzel bir işbirliği mevcut. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel belediyeler ile iletişim halinde olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin belediyelerimize yeni ufuklar açıyor olmasının da mutluluğu içerisindeyiz. Bunun için genel sekreterimize ve Türkiye Belediyeler Birliğimize teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.



“Belediyecilikte tecrübe paylaşımı”


Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığın da ikinci, belediye başkanlığı döneminde dokuzuncu yılında olduğunu belirten Tütüncü, “Hep belediyecilikte şunu gördüm. Tecrübe paylaşımı çok çok önemli. Başkalarının neler yaptığını izlemeniz ve onların biriktirdikleri tecrübelerden istifade etmeniz, sizin yolunuzu açan, sizin yolunuzu aydınlatan ve sizi başarıya taşıyan en önemli unsurlardan biri. Hayatın her alanında olduğu gibi belediyecilikte de bu böyle. Farklı illerden arkadaşların bir araya gelmeleri, belirlenmiş konularda tecrübe paylaşımlarında bulunmaları, yapılan toplantılara katılımların sağlanması ve belli konular üzerinde odaklanmaları çok kıymetli” dedi.



“Belediyecilik hizmetlerinde ulaşım”


Ulaşım konusunun en önemli belediyecilik hizmetlerinden birini oluşturduğuna değinen Hakan Tütüncü, “Türkiye’nin farklı illerinden gelen arkadaşların elde ettikleri tecrübeleri burada paylaşacak olmaları, pratiğe yönelik düşüncelerini müzakereye açacak olmalarını çok anlamlı buluyorum.” “Modern dünya da ve bu modern dünyanın bize sunduğu yaşam biçimi insan bedenini hareketsizleştirirken bununla mücadele etme anlamında hareketlilik farkındalığı çok çok önemli” diyen Başkan Tütüncü, “Belediyeler birliğimizin bu anlamda çalışma yapıyor olması ve bu hareketliliği de ortaya çıkarıyor olmasını da çok anlamlı görüyorum. Baktığım zaman tüm belediyeler, hemşehrilerini modern hayatın sıkıcılığından çıkarıp, doğayla buluşturma ve çevre ile iç içe vakit geçirme anlamında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Bizde bütün belediyeler gibi bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte! bizde bu çalışmalarımızı daha anlamlı kılacak farklı nüansları da yakalayabileceğimiz, bir toplantı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç