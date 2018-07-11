Tütüncü: “Tecrübe paylaşımı başarıyı getirir”

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Alanya’da Bilgilendirme ve Toplu Ulaşım İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği’nin, belediyelere bir ufuk verme, bir vizyon ortaya koyma, bir perspektif ve bir bakış açısı kazandırma anlamında çok önemli çalışmalar yaptığına değindi. Geçmiş dönemlerde mukayese edilemeyecek kadar önemli çalışmalara imza atıldığına değinen Başkan Tütüncü, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin bünyesinde kurulan bölgesel belediyeler birlikleri var. Türkiye Belediyeler Birliğinin bölgedeki yerel birliklerle de inanılmaz bir iletişimi, çok güzel bir işbirliği mevcut. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel belediyeler ile iletişim halinde olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin belediyelerimize yeni ufuklar açıyor olmasının da mutluluğu içerisindeyiz. Bunun için genel sekreterimize ve Türkiye Belediyeler Birliğimize teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

“Belediyecilikte tecrübe paylaşımı”

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığın da ikinci, belediye başkanlığı döneminde dokuzuncu yılında olduğunu belirten Tütüncü, “Hep belediyecilikte şunu gördüm. Tecrübe paylaşımı çok çok önemli. Başkalarının neler yaptığını izlemeniz ve onların biriktirdikleri tecrübelerden istifade etmeniz, sizin yolunuzu açan, sizin yolunuzu aydınlatan ve sizi başarıya taşıyan en önemli unsurlardan biri. Hayatın her alanında olduğu gibi belediyecilikte de bu böyle. Farklı illerden arkadaşların bir araya gelmeleri, belirlenmiş konularda tecrübe paylaşımlarında bulunmaları, yapılan toplantılara katılımların sağlanması ve belli konular üzerinde odaklanmaları çok kıymetli” dedi.

“Belediyecilik hizmetlerinde ulaşım”

Ulaşım konusunun en önemli belediyecilik hizmetlerinden birini oluşturduğuna değinen Hakan Tütüncü, “Türkiye’nin farklı illerinden gelen arkadaşların elde ettikleri tecrübeleri burada paylaşacak olmaları, pratiğe yönelik düşüncelerini müzakereye açacak olmalarını çok anlamlı buluyorum.” “Modern dünya da ve bu modern dünyanın bize sunduğu yaşam biçimi insan bedenini hareketsizleştirirken bununla mücadele etme anlamında hareketlilik farkındalığı çok çok önemli” diyen Başkan Tütüncü, “Belediyeler birliğimizin bu anlamda çalışma yapıyor olması ve bu hareketliliği de ortaya çıkarıyor olmasını da çok anlamlı görüyorum. Baktığım zaman tüm belediyeler, hemşehrilerini modern hayatın sıkıcılığından çıkarıp, doğayla buluşturma ve çevre ile iç içe vakit geçirme anlamında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Bizde bütün belediyeler gibi bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İşte! bizde bu çalışmalarımızı daha anlamlı kılacak farklı nüansları da yakalayabileceğimiz, bir toplantı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.