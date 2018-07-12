Tütüncü ve Dere Korkuteli’nde

24 Haziran Milletvekili seçimleri öncesinde Hasan Gökce’nin istifasının ardından Korkuteli Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Ali İrban’a Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tütüncü, “İrban’ın Korkuteli İlçesi’nde iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum. Kepez Belediyesi olarak doğduğum yer olan Korkuteli’ne hep birlikte hep beraber iyi hizmetler yapacağız. Biz kardeş belediyeleriz, ne zaman ihtiyacınız olsa desteğe hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise “Sizlerin de destekleriyle Korkuteli’ne önemli hizmetler yapacağız. Belediye olarak bazı şeylerin oturması için zamana ihtiyacımız var. İki belediyenin uyum içinde, birbirine destek vererek çalışacağına eminiz” diye konuştu.

Dere’den ziyaret

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Başkan vekili Lastikçiler odası Başkanı Bayram Dal, Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Gülaçtı, Manavgat Pazarcılar odası Başkanı ve Birlik denetim kurulu üyesi Sami Dursun Doğan, Disiplin Kurlu üyesi, Korkuteli Şoförler odası Başkanı Kemal Istık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek ve Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odası Başkanı Hasan Ülkü ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Hasan Ali İrban ile yıllar öncesine varan bir dostluğun olduğunu söyleyen Dere, “12 yıldır Korkuteli Belediyesinden ziyaret için randevu talep ettik. Hiç birisinde de ziyaretimiz gerçekleşmedi. Yeni Belediye Başkanımıza hayırlı olsun ziyareti için randevu talep ettik ve hemen gelerek hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Başkan İrban ile çok güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise, “Bir ve beraber olmamız için elimizden gelen gayreti azami şekilde göstereceğiz. Bizde ben yok biz var anlayışı ile İnşallah hep birlikte Korkuteli’ne hizmet edeceğiz” dedi.

Hasan Ali İrban, Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Fincan takımını Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere’ye takdim etti.