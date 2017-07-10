Tütüncü yayla şenliklerine katıldı

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Serik’e bağlı Haskızılören Köyü’nde düzenlenen Haskızılören Köyü Yardımlaşma ve Kalkınma Deneği 5. Geleneksel Yayla Şöleni ve Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sarıidris Köyü’nde düzenlenen şenliğe katıldı. Başkan Türel ile AK Partili meclis üyeleri ilk olarak Haskızılören Köyü Yardımlaşma ve Kalkınma Deneği 5. Geleneksel Yayla Şöleni’ne katıldı. Bu şenlikte bir saat kalan Başkan Tütüncü, Yörük kültürünü unutmayan Seriklilerin yanında olacaklarını söyledi.

Coşkuyla karşılandı

Tütüncü, daha sonra Eğirdir’in Sarıidris Köyü’nün üstündeki Çakmalı Yaylasında bu yıl 13.sü düzenlenen şölene katıldı. Yörüklerce coşkulu bir şekilde karşılanan Tütüncü, Eski Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramis Güzel ve Başkan yardımcısı Mahmut Topal tarafından sunulan teşekkür plaketini aldı.

Yörüklerin yanındayız

Toroslarda yapılan buluşmalara katılmaya özel olarak gayret ettiğini ifade eden Tütüncü, sabahın erken saatlerinde yola çıkarak bu şenliğe katılma sözünü de yerine getirdiğini söyledi. Yörüklerin başlarının üzerinde yeri olduğunu belirten Tütüncü, “Onlar Türk’ün kültürünü yeryüzünün her yanına götürme konusunda büyük bir gayretin içindeler. Hep beraber, gönül gönüle geleceğe yürüyeceğiz” dedi.