Tütüncü’den Antalya tanıtımı

Karatay Lisesi ile Hüseyin Ak Ortaokulu’nun, Avrupa Birliği Programı Erasmus Projesi kapsamında Antalya’da misafir ettiği öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Tütüncü, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti belediyede ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Kepez ilçesi hakkında bilgi veren Hakan Tütüncü, ilçenin 600 bine yaklaşan nüfusunun 100 bininin gençlerden oluştuğunu belirtti. Genç nüfusu oldukça yüksek bir ilçe olduklarının altını çizen Tütüncü, “Bu nedenle gençler bizim için çok değerlidir. Gençlerle eğitim, kültür, sanat, bilim ve spora yönelik birçok proje sürdürüyoruz. Gençlerimizin güçlü bir şekilde kendilerini geliştirmelerini ve bu şekilde geleceğe kendilerini taşımalarını önemsiyoruz” dedi.

“Türkler iyi arkadaşlık kurulabilecek kimselerdir”

Tütüncü, genç nüfusun yoğun olmasından dolayı ERASMUS Projesini önemsediklerini kaydederek, “Birçok okulumuz, ERASMUS Projesi kapsamında öğrenci değişimi projelerini uyguluyor. Öğrenciler, karşılıklı etkileşim, yeni şeyler öğrenme gibi önemli süreçleri tamamlıyorlar. Değişim programının hem misafir öğrencilerimiz hem de bizim öğrencilerimiz için çok önemli sonuçlar meydana getireceğini düşünüyorum. Öğrencilerimizin, her şeyden evvel iyi bir arkadaşlık kurmaları en büyük dileğimizdir. Bizim halkımız çok sıcakkanlıdır, samimidir. Türkler iyi arkadaşlık kurulabilecek kimselerdir. Karatay Lisesi’nin öğrencileri de öyle. Her şeyden evvel iyi bir arkadaşlık ve sonrasında karşılıklı kültürler arası etkileşim bu değişim programının en önemli meyveleri olacak.”

"Antalya size iyi bir tatil fırsatı sunacak"

Tütüncü, “Şehrimiz gezilecek ve görülecek yerlere sahiptir. Kaldığınız süre içerisinde iyi bir tatil fırsatı da elde etmiş olacaksınız. Anadolu uzunca yıllar büyük medeniyetlere sahip yapmış önemli bir coğrafya. Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar, Anadolu’nun son 2000-2500 yıla damgasını vurmuş medeniyetlerdir. Bu medeniyetlerin Antalya’da çok büyük izleri var. Dolayısıyla kentteki tarihi mekânlarda sizin için iyi bir öğrenme yeri olacak. Hem doğal güzellikleriyle hem tarih ve kültürüyle umuyorum Antalya sizi çok etkileyecek bir şehir olacak.”

Konuşmasının ardından Tütüncü’ye, İspanya, İtalya, Romanya, Fransa ve Almanya’dan gelen öğretmenler çeşitli hediyeler takdim ettiler.