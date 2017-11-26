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26 Kasım 2017 11:06

Tütüncü’den ANTİKAD üyelerine müze turu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) üyelerini Anadolu Oyuncak Müzesi’nde ağırladı.

Tütüncü’den ANTİKAD üyelerine müze turu

26 Kasım 2017 11:06


ANTİKAD üyeleri Dokuma Park’taki Anadolu Oyuncak Müzesi’ni gezdi. Gezide Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna ve dernek üyelerine müzenin kuruluşuyla ilgili bilgi verdi. Müzenin kuruluşu, sergilenen oyuncakların toplanış süreci, müze binası olan eski Dokuma Fabrikası Kreşindeki dönüşüm çalışmalarını anlatan Tütüncü, ardından gezi turunda her oyuncağın hikayesini aktardı. Gelişmiş ülkelerde çocuklara verilen oyuncakların oyalanması için değil, hayallerini zenginleştirmesi için tasarlandığını ifade eden Tütüncü, ABD, Almanya, Japonya oyuncakları ile Türkiye oyuncaklarının karşılaştırmasını yaptı.



Oyuncaklar geleceği kodluyor


Çocuklar için yazılan kitaplarla, çizgi filmlerle, oyuncaklarla aslında geleceklerini kodladıklarını belirten Tütüncü, “Şu anda en gelişmiş olan ülkeler, aynı zamanda en iyi oyuncakları üretenler. Amerikalılar hiç uzay gemisi yokken oyuncak uzay gemileri üretti. Ve o oyuncaklarla oynayan çocuklar büyüyünce uzay gemileri üretti. Japonlar ise insan benzeri mekanik bir oyuncağı robot ismiyle çocuklarına sundu. O Japon çocukları da gerçek robotları keşfetti” diye konuştu.




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