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Tütüncü'den eğitime destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı nedeniyle Yüzüncü Yıl Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Aşure Günü’ etkinliğine katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı nedeniyle Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen ‘Aşure Günü' etkinliğine katıldı. Başkan Tütüncü, okulla ilgili tüm istek ve taleplerin de anında yerine getirilmesi için talimat verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl Ortaokulu'nun ‘Aşure Günü' davetine katıldı. Aşurenin bereketini birlikte paylaşabilmek için koşa koşa okula geldiğini belirten Başkan Tütüncü, “Sizleri çok seviyorum, en iyi şekilde okullarınızı bitirmenizi ve başarılı olmanızı çok istiyorum. Bu arada tatil boyunca sizlere güzel bir ortam hazırlayabilmek için çalıştık. Çok daha güzel günlerde yine birlikte olacağız” diye konuştu.



İstek ve talepleri dinledi


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya geldi. İstek ve temennileri dinleyen Tütüncü, fiziki şartların iyileştirilmesi yönündeki bit talebede anında cevap verdi. Okulun dış cephesinin ve mevcut ahşap kamelyaların boyanması, onarılması ve yenilenmesi için Park ve Bahçeler Müdürü Ahmet Demirtaş'ı arayan Başkan Tütüncü, bu taleplerin en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

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