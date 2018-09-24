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Tütüncü'den KEPSİAD'a destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KEPSİAD), Kepez’in en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KEPSİAD), Kepez'in en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KEPSİAD'ı ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, ziyarette KEPSİAD Başkanı Rüştü Peker ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçede yapabilecekleri sosyal projeleri konuştu.


Tütüncü, KEPSİAD'ın çok daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Her zaman KEPSİAD'ın yanında olduğunu aktaran Tütüncü, “KEPSİAD'ın, Kepez'in en güçlü sivil toplum kuruluşu pozisyonunda olduğunu biliyorum. Bu gücünü daha da artırmak için elimizden ne lazım geliyorsa yapmalıyız diye düşünüyorum.”

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