Tütüncü'den Kore Gazisi ve eşine çay servisi

Başkan Tütüncü, yaşlı çifti yormamak için çay servisini kendisi yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ziyaret ettiği yaşlı bir çifti hem yormamak, hem de daha fazla sohbet edebilmek amacıyla çay servisini bizzat kendi yaptı. Elmalı'ya yaptığı ziyaret sonrası Korkuteli'ne uğrayan Başkan Tütüncü, önce kendi anne ve babasının, ardından Antalya'da tanıştığı ve sürekli hal hatırını sorduğu 85 yaşındaki Kore Gazisi Hasan ile 73 yaşındaki eşi İlkay Yarıcı çiftinin evine konuk oldu. Tütüncü, İlkay nineyi yormamak ve zaman kazanmak adına mutfağa geçerek doldurduğu çayları, kendi eliyle servis etti. Başkan Tütüncü, başının tacı olan anne ve babasına gittiğinde de çay servisini kendisinin yaptığını söyledi.